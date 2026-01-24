1926: Capitulación de Rodil en el Real Felipe

El puerto del Callao adquirió ayer especial e inusitada animación por las fiestas y ceremonias oficiales que habrían de celebrarse allí en conmemoración del primer centenario de la capitulación del jefe de la fortaleza del Real Felipe, brigadier José Ramón Rodil, tenaz opositor de la gesta libertadora, por su heroica y temeraria acción, al resistir durante 13 meses, tras el triunfo de Ayacucho, a las tropas libertarias. Desde temprano, miles de personas se dirigieron al puerto en los trenes del ferrocarril, tranvías eléctricos, ómnibus, automóviles particulares y de plaza y camiones.