1926: Concurso de mecanografía

Ayer se realizó en la “Remington School”, el concurso de mecanografía. Las participantes fueron representando a los diarios “El Comercio”, “El Tiempo”, La Prensa”, “La Tradición” y a la “Remington School”. El Jurado estuvo formado por la señorita Elida Tupiño, que ha tenido a su cargo la enseñanza de mecanografía, la señorita Francis Cleveland, profesora del “High School de Lima”, el señor Francisco Monge, que ha fundado la escuela y por cuatro periodistas que representaban a los diarios arriba mencionados. Las ganadoras del concurso fueron las señoritas Margarita Pacusish Enriqueta Lewis, María Tamayo y Agustina Urriaga.

Ayer se realizó en la “Remington School”, el concurso de mecanografía. Las participantes fueron representando a los diarios “El Comercio”, “El Tiempo”, La Prensa”, “La Tradición” y a la “Remington School”. El Jurado estuvo formado por la señorita Elida Tupiño, que ha tenido a su cargo la enseñanza de mecanografía, la señorita Francis Cleveland, profesora del “High School de Lima”, el señor Francisco Monge, que ha fundado la escuela y por cuatro periodistas que representaban a los diarios arriba mencionados. Las ganadoras del concurso fueron las señoritas Margarita Pacusish Enriqueta Lewis, María Tamayo y Agustina Urriaga.