El Comercio
·
opinion
·
efemerides

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

1926: Concurso de mecanografía

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Por
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Ayer se realizó en la “Remington School”, el concurso de mecanografía. Las participantes fueron representando a los diarios “El Comercio”, “El Tiempo”, La Prensa”, “La Tradición” y a la “Remington School”. El Jurado estuvo formado por la señorita Elida Tupiño, que ha tenido a su cargo la enseñanza de mecanografía, la señorita Francis Cleveland, profesora del “High School de Lima”, el señor Francisco Monge, que ha fundado la escuela y por cuatro periodistas que representaban a los diarios arriba mencionados. Las ganadoras del concurso fueron las señoritas Margarita Pacusish Enriqueta Lewis, María Tamayo y Agustina Urriaga.