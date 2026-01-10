1926: Conferencias de Olivieri y Arancibia

En el salón de grados de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de la universidad, se realizaron las interesantes conferencias sustentadas por los doctores Enrique Olivieri y Mariano Arancibia, sobre el importante tema “Desarrollo de la instrucción pública en la República Argentina” y sobre la “Organización del Cuerpo Médico Escolar de Buenos Aires”. Presidió el acto el decano de la Facultad de Letras, doctor Luis Miró Quesada, quien se encontraba acompañado en el estrado por los doctores Olivieri y Arancibia y los catedráticos de la universidad.