(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1926: Conferencias de Olivieri y Arancibia
Resumen de la noticia por IA
1926: Conferencias de Olivieri y Arancibia

1926: Conferencias de Olivieri y Arancibia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En el salón de grados de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de la universidad, se realizaron las interesantes conferencias sustentadas por los doctores Enrique Olivieri y Mariano Arancibia, sobre el importante tema “Desarrollo de la instrucción pública en la República Argentina” y sobre la “Organización del Cuerpo Médico Escolar de Buenos Aires”. Presidió el acto el decano de la Facultad de Letras, doctor Luis Miró Quesada, quien se encontraba acompañado en el estrado por los doctores Olivieri y Arancibia y los catedráticos de la universidad.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC