1926: Estados Unidos y el uso de gases ponzoñosos
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Resumen
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El Departamento de Estado, apoyado por los ministros de Guerra y Marina, abogará en el Senado por la ratificación del Protocolo de Ginebra contra el uso de gases ponzoñosos en la guerra, no obstante la oposición de la Legión Americana. Kellogg ha declarado que Estados Unidos, por mera precaución, estará a la cabeza del mundo en la fabricación de productos químicos, a fin de estar en condiciones de defenderse en el caso de estallar una guerra en la que se empleara tales métodos. Agregó que tal preparación está permitida por el Protocolo de Ginebra.
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