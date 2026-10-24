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1926: Estados Unidos y el uso de gases ponzoñosos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    El Departamento de Estado, apoyado por los ministros de Guerra y Marina, abogará en el Senado por la ratificación del Protocolo de Ginebra contra el uso de gases ponzoñosos en la guerra, no obstante la oposición de la Legión Americana. Kellogg ha declarado que Estados Unidos, por mera precaución, estará a la cabeza del mundo en la fabricación de productos químicos, a fin de estar en condiciones de defenderse en el caso de estallar una guerra en la que se empleara tales métodos. Agregó que tal preparación está permitida por el Protocolo de Ginebra.

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