1926: Fusilamientos de políticos en Turquía
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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El corresponsal de la Agencia Reuters en Constantinopla avisa que cuatro cabecillas unionistas llamados han sido ejecutados durante la medianoche de ayer en el patio de la cárcel de Angora, por conspirar contra la vida de Mustafá Kemal. Ayer, al pronunciarse las sentencias, se dijo que las ejecuciones se verificarían dentro de una semana. Cinco miembros más del Comité de Unión y Progreso, entre quienes se encuentran Reouf Bey y Rahmi Bey, han sido sentenciados a destierro perpetuo. Los demás acusados han sido puestos en libertad. El resultado del juicio ha causado profunda impresión en Turquía.