/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Institución femenina

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Un grupo de entusiastas y decididas señoritas ha tenido la feliz idea de organizar una institución deportiva femenina destinada a laborar en pro de la cultura física de la mujer peruana. La idea es bella desde todo punto de vista y merece un cálido aplauso a sus iniciadoras. Con la nueva institución habrá margen para que un núcleo de señoritas dedique sus actividades a la educación deportiva, particularmente al atletismo, y así colaboren en el resurgimiento de los deportes en el país. La nueva institución se denomina “Luchad y venced”.

