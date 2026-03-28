1926: La película “I.N.R.I.”

En cumplimiento de las disposiciones dictadas por la Inspección de Espectáculos, a iniciativa del Consejo Nacional de Mujeres, que preside la distinguida dama limeña, señora Mercedes Gallagher de Parks, el jurado respectivo ha declarado que la película sagrada alemana “I.N.R.I.” es adecuada para funciones infantiles, con la condición de que sean suprimidas las escenas de la vida de María Magdalena antes de su conversión, pues su excesivo realismo se ha considerado inadecuado para funciones infantiles. La empresa se ha comprometido a acatar lo solicitado.

En cumplimiento de las disposiciones dictadas por la Inspección de Espectáculos, a iniciativa del Consejo Nacional de Mujeres, que preside la distinguida dama limeña, señora Mercedes Gallagher de Parks, el jurado respectivo ha declarado que la película sagrada alemana “I.N.R.I.” es adecuada para funciones infantiles, con la condición de que sean suprimidas las escenas de la vida de María Magdalena antes de su conversión, pues su excesivo realismo se ha considerado inadecuado para funciones infantiles. La empresa se ha comprometido a acatar lo solicitado.