1926: La primera bicicleta de acero hecha en el Perú

El señor Francisco Mosi, mecánico italiano establecido en el Perú, y que tiene su taller en la calle de Nápoles 463, ha fabricado una bicicleta. Es laudable el esfuerzo desplegado por el señor Mosi, porque puede significar el comienzo de una industria beneficiosa. La bicicleta mencionada ha sido construida totalmente de acero y los demás materiales son exclusivamente nacionales. La bicicleta es resistente y, por las pruebas que se han hecho, se ve que nada deja que desear y que en nada se diferencia de las bicicletas extranjeras que se venden en Lima. Se exhibe en su establecimiento.

El señor Francisco Mosi, mecánico italiano establecido en el Perú, y que tiene su taller en la calle de Nápoles 463, ha fabricado una bicicleta. Es laudable el esfuerzo desplegado por el señor Mosi, porque puede significar el comienzo de una industria beneficiosa. La bicicleta mencionada ha sido construida totalmente de acero y los demás materiales son exclusivamente nacionales. La bicicleta es resistente y, por las pruebas que se han hecho, se ve que nada deja que desear y que en nada se diferencia de las bicicletas extranjeras que se venden en Lima. Se exhibe en su establecimiento.