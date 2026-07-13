1926: Monumento a Miguel Grau

Hace poco tiempo se inició una campaña para erigir un nuevo monumento a Miguel Grau, figura representativa de la caballerosidad y del valor peruano. Abierto el concurso, uno de los artistas que más se interesó fue el español D. Manuel Garci-González, escultor de prestigio en la península y Europa, autor del admirado monumento que en plenas llanuras de la Mancha, en el Toboso, se erige al genio inmortal de Miguel de Cervantes. Después de estudiar el tema ha hecho la “maquette”. La obra es notable por la belleza de su estilo, la pureza de líneas y por el simbolismo que encierra.

Hace poco tiempo se inició una campaña para erigir un nuevo monumento a Miguel Grau, figura representativa de la caballerosidad y del valor peruano. Abierto el concurso, uno de los artistas que más se interesó fue el español D. Manuel Garci-González, escultor de prestigio en la península y Europa, autor del admirado monumento que en plenas llanuras de la Mancha, en el Toboso, se erige al genio inmortal de Miguel de Cervantes. Después de estudiar el tema ha hecho la “maquette”. La obra es notable por la belleza de su estilo, la pureza de líneas y por el simbolismo que encierra.