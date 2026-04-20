El Comercio
·
opinion
·
efemerides

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Por Palacio de Gobierno

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Ayer estuvo en Palacio, dos veces, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Elguera. En ambas trató, en forma extensa, el problema internacional, cuya resolución está hoy concentrada en la fórmula última del secretario de Estado norteamericano, Kellogg. No se ha dado a los periodistas información alguna al respecto. Ocupándose de lo mismo estuvieron en el despacho del señor Leguía los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, señores De la Piedra y Mariátegui. Y el presidente del Consejo, que se encuentra resfriado, conferenció al mediodía con el señor Leguía.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.