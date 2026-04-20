1926: Por Palacio de Gobierno

Ayer estuvo en Palacio, dos veces, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Elguera. En ambas trató, en forma extensa, el problema internacional, cuya resolución está hoy concentrada en la fórmula última del secretario de Estado norteamericano, Kellogg. No se ha dado a los periodistas información alguna al respecto. Ocupándose de lo mismo estuvieron en el despacho del señor Leguía los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, señores De la Piedra y Mariátegui. Y el presidente del Consejo, que se encuentra resfriado, conferenció al mediodía con el señor Leguía.

Ayer estuvo en Palacio, dos veces, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Elguera. En ambas trató, en forma extensa, el problema internacional, cuya resolución está hoy concentrada en la fórmula última del secretario de Estado norteamericano, Kellogg. No se ha dado a los periodistas información alguna al respecto. Ocupándose de lo mismo estuvieron en el despacho del señor Leguía los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, señores De la Piedra y Mariátegui. Y el presidente del Consejo, que se encuentra resfriado, conferenció al mediodía con el señor Leguía.