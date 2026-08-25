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1926: Robo a un comerciante turco

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Parece que los ladrones criollos se han fincado, de poco tiempo a la fecha, en la jurisdicción de la primera compañía del cuerpo de seguridad, pues todos los días procuran hacer de las suyas, lo que felizmente, con celo y actividad encomiables, lo impiden la sección de investigaciones y la policía de seguridad; sin embargo, siempre empeñados en sus fechorías, olvidan del adagio aquel de “Gallina que come huevo...”. En la calle del Pozuelo, que es solitaria, medio sombría y casi siempre a oscuras, el comerciante turco Jorge Manzure ha vuelto a ser víctima de los amigos de lo ajeno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.