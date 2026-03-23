1926: Temporada hípica

Al acercarse la fecha inaugural de cada temporada, renace en los aficionados y el público, particularmente en la alta sociedad limeña, su entusiasmo y predilección por el culto y bello deporte hípico. El espectáculo de las carreras sugestiona a todos. Sus variados aspectos y matices le han creado hondo arraigo y en Lima como en las grandes ciudades europeas y americanas el deporte aristocrático, que tuviera su cuna en Inglaterra, constituye una poderosa atracción. Estamos en vísperas de que se inaugure la estación de carreras que encierra grandes promesas y alicientes. Santa Beatriz recobra sus galas y ha de ser el punto céntrico de inolvidables acontecimientos sociales y deportivos.

Al acercarse la fecha inaugural de cada temporada, renace en los aficionados y el público, particularmente en la alta sociedad limeña, su entusiasmo y predilección por el culto y bello deporte hípico. El espectáculo de las carreras sugestiona a todos. Sus variados aspectos y matices le han creado hondo arraigo y en Lima como en las grandes ciudades europeas y americanas el deporte aristocrático, que tuviera su cuna en Inglaterra, constituye una poderosa atracción. Estamos en vísperas de que se inaugure la estación de carreras que encierra grandes promesas y alicientes. Santa Beatriz recobra sus galas y ha de ser el punto céntrico de inolvidables acontecimientos sociales y deportivos.