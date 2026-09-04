1926: Una nueva ley religiosa en México

El episcopado está poniendo los últimos toques a la petición por la modificación de las leyes religiosas por el Congreso de México. El Senado todavía no está constituido, por no haberse arreglado las diferencias sobre las elecciones del 4 de julio. El Departamento del Interior está preparando un proyecto de ley para su presentación al Congreso a fin de poner en vigor un nuevo reglamento religioso, el cual limitará el número de los sacerdotes en cada estado. Se dice que permitirá que un sacerdote extranjero de cada organización religiosa oficie en cada iglesia de las congregaciones extranjeras.

El episcopado está poniendo los últimos toques a la petición por la modificación de las leyes religiosas por el Congreso de México. El Senado todavía no está constituido, por no haberse arreglado las diferencias sobre las elecciones del 4 de julio. El Departamento del Interior está preparando un proyecto de ley para su presentación al Congreso a fin de poner en vigor un nuevo reglamento religioso, el cual limitará el número de los sacerdotes en cada estado. Se dice que permitirá que un sacerdote extranjero de cada organización religiosa oficie en cada iglesia de las congregaciones extranjeras.