Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Las playas del Callao
1925: Las playas del Callao

1925: Las playas del Callao

La precoz iniciación de los fuertes calores veraniegos, en la que tal vez viene interviniendo la cálida corriente de El Niño, está anticipando la concurrencia del público del puerto del Callao y de la capital a los baños del norte y de La Punta que, en estos últimos días feriados, ha ofrecido un atrayente y pintoresco espectáculo. Pero no solo a esos balnearios ha acudido el público que dedica los domingos y días de fiesta a salir de la ciudad y discurrir por caminos y playas; numeroso gentío ha acudido a conocer y pasearse por el futuro balneario de La Perla, cuyo malecón está casi terminado.

