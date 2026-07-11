Nasca: mucho más que trazos en la arena

Es común que, al pensar en la cultura Nasca, lo primero que venga a la mente sean esas figuras maravillosas que decoran el desierto. Sin embargo, reducir siglos de historia a una simple atracción turística es quedarnos en la superficie. Los nascas fueron, ante todo, maestros de la adaptación en uno de los entornos más áridos del planeta.

Un ejemplo fascinante, y a menudo ignorado, es el sistema de puquios: acueductos subterráneos que no fueron solo una solución técnica al problema de la sequía, sino también una ingeniería hidráulica brillante que permitió la vida donde parecía imposible. A través de ellos, la comunidad no solo gestionaba el agua para la agricultura, sino que demostraba un respeto y un entendimiento profundo de los ciclos de la tierra.

Incluso las famosas Líneas de Nasca merecen una mirada más profunda. Más allá de su impacto visual, estos geoglifos son la huella de una cosmovisión compleja. Lejos de ser simples dibujos, diversos investigadores sugieren que funcionaban como centros de rituales vinculados al agua y a la fertilidad agrícola. Eran, en esencia, un diálogo sagrado entre el hombre y su entorno.

Lamentablemente, nuestra visión actual suele estar limitada por el lente del turismo masivo. Esta perspectiva mercantilista no solo simplifica su legado, sino que pone en riesgo su conservación. Al ver a Nasca solo como una “foto para el recuerdo”, perdemos de vista la oportunidad de aprender de su resiliencia.

Revalorizar esta cultura implica un cambio de enfoque. Necesitamos que la educación en las aulas vaya más allá de la fecha y el dato curioso, y que el turismo evolucione hacia un modelo más consciente, respetuoso y sostenible. Solo así dejaremos de ver a Nasca como un espectáculo del pasado para entenderla como lo que realmente es: una lección de ingenio humano que aún tiene mucho que decirnos sobre nuestra identidad.