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Nasca: mucho más que trazos en la arena

“Necesitamos que la educación en las aulas vaya más allá de la fecha y el dato curioso, y que el turismo evolucione hacia un modelo más consciente”.

    Xiomara Llontop
    Por

    Estudiante de Comunicaciones en la USIL

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los siete intervenidos dijeron que excavaban en zona protegida de las Líneas de Nasca por encargo de un vendedor de terrenos. (Foto referencial: Andina)
    Los siete intervenidos dijeron que excavaban en zona protegida de las Líneas de Nasca por encargo de un vendedor de terrenos. (Foto referencial: Andina)

    Es común que, al pensar en la cultura Nasca, lo primero que venga a la mente sean esas figuras maravillosas que decoran el desierto. Sin embargo, reducir siglos de historia a una simple atracción turística es quedarnos en la superficie. Los nascas fueron, ante todo, maestros de la adaptación en uno de los entornos más áridos del planeta.

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