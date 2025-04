Hace algunos meses se discutió en el Perú la posibilidad de ejecutar un plan Bukele. Con dicho plan, El Salvador redujo la inseguridad, pero costó el encarcelamiento de 50.000 personas en un régimen denunciado como inhumano y anti derechos humanos.

Este es un caso en el que se oponen dos visiones sobre los DD.HH.: los reformistas, que celebran el plan Bukele y apoyan una revisión de los DD.HH., y la visión conservacionista, que ve un peligro en dicho cambio. Pero el tema de castigos no es el único que crea controversia, sino también otros como el aborto o la eutanasia, donde se invierten los papeles y los que son reformistas en cuanto a castigos adoptan la visión conservacionista y viceversa.

Esta controversia se debe a la concepción actual de los DD.HH., la cual se adscribe a la teoría del estatus moral por pertenencia a una especie, es decir, que todo miembro de la especie posee idéntico estatus moral. El filósofo Jeff McMahan evidenció sus contradicciones. Primero, ¿qué diferencia a los humanos de los animales no humanos? En caso se proponga la capacidad consciente o la racionalidad como vinculante a la moral, surge la segunda pregunta: ¿cómo los humanos pueden ser moralmente iguales si hay humanos con capacidades cognitivas inferiores a algunos animales no humanos? En resumen, no existe un rasgo vinculante al estatus moral que sea común a todos los seres humanos y que, a su vez, no sea compartido en algún grado por animales no humanos.

Considero que la forma actual de los DD.HH. ha llegado a un límite y es incapaz de resolver todos los casos sin caer en contradicciones. Revisar las bases morales de los DD.HH. serviría para resolver algunas contradicciones en su forma legal y crear un mejor sistema internacional.

Aceptar que los humanos no somos iguales y no siempre tenemos el mismo estatus moral ayudaría a darle fin a las discusiones sobre el aborto, la eutanasia, castigos para la inseguridad y, en el futuro, a aceptar la eugenesia y la modificación genética.