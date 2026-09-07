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La discusión equivocada sobre la Corte IDH

“El sistema interamericano parece estructuralmente contrario a una ponderación entre seguridad y derechos humanos”.

    Óscar Sumar
    Por

    Gerente de Educación de la Universidad Científica del Sur

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los miembros de la Corte IDH en marzo de este año.
    Los miembros de la Corte IDH en marzo de este año.

    La discusión sobre si debiéramos formar parte de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) regresa cada cierto tiempo, y aparece entrampada en retórica y en acusaciones incendiarias de cada lado. Con un equipo de la Universidad Científica del Sur nos propusimos revisar todos los casos relacionados con el terrorismo resueltos contra el Perú para determinar si efectivamente había un sesgo proterrorista en la corte. Los resultados —publicados en la revista indexada chilena “Justicia y Derecho”— arrojan algo que va más allá del sesgo.

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