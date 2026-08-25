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El control de convencionalidad y la seguridad jurídica

“La seguridad jurídica exige que jueces y fiscales dicten sus resoluciones y emitan sus dictámenes en armonía con los preceptos señalados. Lo contrario crea un sistema de injusticia”.

    Luz Pacheco Zerga
    Por

    Vicepresidenta del Tribunal Constitucional

    lpacheco@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En los últimos meses, se ha agudizado el debate entre quienes defienden el “control de convencionalidad de los jueces” por encima de lo dispuesto por la Constitución y los criterios interpretativos del Tribunal Constitucional (TC) frente a los que piden que se respeten estos últimos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.