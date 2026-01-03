Ángela Milagros Veli
Ángela Milagros Veli

Escucha la noticia

00:0000:00
El costo mental de la extorsión
Resumen de la noticia por IA
El costo mental de la extorsión

El costo mental de la extorsión

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Vivir con miedo desgasta, y en el Perú, ese miedo es una constante. Las ya no son hechos aislados: se han vuelto parte de la rutina que golpea a miles de familias, que viven con el teléfono en la mano y el corazón en la garganta, sin paz. Esta no es una exageración ni una ficción: es la realidad. Esta no solo se cobra dinero y oportunidades; también afecta la salud mental.

Vivir bajo amenaza deja huellas que no siempre se ven, pero que se sienten con fuerza. Las extorsiones no solo afectan a los extorsionados, sino que también generan miedo en otros: el temor se contagia al escuchar noticias o relatos de compañeros.

Según el Minsa, en el 2024 se registraron más de 1’300.000 atenciones por trastornos mentales y problemas psicosociales. Pero detrás de esa cifra no hay solo diagnósticos: hay miles de personas que llegaron cuando ya no podían más. ¿Cuántos más nunca llegaron? ¿Cuántos siguen esperando ayuda? En el Perú hay apenas diez psicólogos y tres psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y en muchas zonas rurales no hay ninguno. Mientras tanto, el miedo sigue creciendo.

He escuchado testimonios que lo confirman: la extorsión no solo vacía bolsillos, también daña la salud mental de comunidades enteras. Por ello, combatir las extorsiones también es defender la salud mental, y eso exige un Estado presente, con políticas de seguridad efectivas y servicios psicológicos accesibles sobre todo en regiones olvidadas, porque si vivir en paz es un privilegio, entonces este país está profundamente enfermo.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Ángel Milagros Veli es estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC