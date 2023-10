En política, los enemigos temporales pueden convertirse en aliados por conveniencia, pero la lealtad es un bien escaso y precioso. Esta frase retrata a la coalición ‘fujicerronacuñista’ que gobierna al país desde el Legislativo. Primero, porque es coherente con el acercamiento entre Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón que, en el pasado, han sabido llevarse peor que perros y gatos. Y, segundo, porque es propio de un hombre que dijo sin ruborizarse que “ya no vive en Trujillo porque ahora vive en el Perú”.

¿Pero qué está pasando? En resumen, el Congreso abrió una investigación sumaria a la JNJ por haber cometido ‘faltas graves’. Lo grave es que ninguna de estas se ha podido demostrar. En realidad, el proceso ha sido tan poco serio que la Comisión de Justicia aprobó un dictamen con ‘cargo a redacción’.

El fin detrás de todo esto es tan preocupante como los medios. El Congreso busca blindar a personajes cuanto menos cuestionables como Patricia Benavides, la actual fiscal de la Nación. Recordemos que se la incrimina, entre otras imputaciones, por la remoción de una fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides, por presuntamente liberar narcotraficantes. Asimismo, con una JNJ a la medida del Congreso, podrían tener el control sobre la elección de las principales autoridades de la fiscalía, el Poder Judicial y los jefes de la ONPE y el Reniec.

Los peruanos ante la noticia se mantienen impasibles. Antes de que nos demos cuenta, el sistema híbrido, con el que califican al sistema de gobierno desde el extranjero, se puede transformar en un autoritarismo total.

El accionar del Congreso es el reflejo de los intereses políticos que tienen las tres bancadas que gobiernan el país. Me refiero a FP, PL y APP. Una mezcolanza a la que podemos atribuir cualquier clase de calificativos, menos los positivos. Es más que conocido el historial de la mayor de los Fujimori Higuchi, que no ha mermado esfuerzos en polarizar al país; el prófugo Vladimir Cerrón, que –según Flavio Cruz– está “cuidando su libertad”; y el memorable César Acuña, que no se cansa de generar material ‘memístico’.