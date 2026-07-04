La necesidad de políticas para mejorar el transporte

Transportarse a través de Lima se ha convertido en una travesía para muchos ciudadanos. Pareciera que los limeños están destinados a pasar gran parte de sus vidas en los paraderos y autobuses. Solo mediante políticas públicas que prioricen la integración y la eficiencia del transporte urbano será posible revertir esta crisis de movilidad en la capital.

La Red Básica del Metro de Lima fue aprobada en el 2010, con el objetivo de estructurar un sistema de transporte moderno y eficiente para la ciudad. No obstante, han transcurrido más de 15 años y aún la segunda línea del metro se encuentra en construcción, lo que evidencia la lentitud en la ejecución de proyectos claves.

Diversos organismos internacionales han advertido sobre la problemática del transporte en el Perú y destacan la necesidad de reformas estructurales. La OCDE señala que el sistema de transporte público en el Perú se caracteriza por su alta informalidad y fragmentación, lo que limita su eficiencia y dificulta su modernización. Esta evaluación refleja la situación de Lima, donde la falta de integración entre los distintos medios de transporte genera desorden, congestión y largos tiempos de traslado para los ciudadanos.

Por ello la crisis del transporte en Lima es el resultado de la falta de planificación, la lenta ejecución de proyectos y la persistencia de la informalidad. Superar esta situación requiere un compromiso firme del Estado para implementar un sistema integrado, eficiente y sostenible que responda a las necesidades de la población y mejore su calidad de vida.