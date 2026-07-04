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La necesidad de políticas para mejorar el transporte

“Superar esta situación requiere un compromiso firme del Estado para implementar un sistema integrado, eficiente y sostenible que responda a las necesidades de la población”.

    Patrick Capcha
    Por

    Estudiante de Comunicación y Publicidad en USIL

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Transportarse a través de Lima se ha convertido en una travesía para muchos ciudadanos. Pareciera que los limeños están destinados a pasar gran parte de sus vidas en los paraderos y autobuses. Solo mediante políticas públicas que prioricen la integración y la eficiencia del transporte urbano será posible revertir esta crisis de movilidad en la capital.

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