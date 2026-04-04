El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Lo que aprendí viendo la comida irse a la basura

“Vivimos en un país donde diariamente se botan toneladas de comida, mientras millones de personas pasan hambre”.

    Marilyn Haydee Campomanes Márquez
    Por

    Estudiante de Nutrición en la Universidad Peruana Cayetano Heredia

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Seguir las instrucciones de falsos nutricionistas puede comprometer la salud. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Seguir las instrucciones de falsos nutricionistas puede comprometer la salud. (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La primera vez que participé como voluntaria en un programa de rescate de alimentos me impactó ver cajas de alimentos en buen estado a punto de ser desechados. No estaban vencidos ni dañados; simplemente ya no se podían vender. En ese momento, entendí que el desperdicio de alimentos no es un problema lejano, sino que ocurre todos los días, y muchas veces lo ignoramos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.