En un mundo donde la tecnología define el futuro, ¿por qué sigue siendo un espacio tan desigual para las mujeres? En el Perú, solo el 32% de egresados en carreras de ciencia, tecnología e informática son mujeres, y en el ámbito de la programación, apenas el 8%.

Tuve la suerte de ser parte de +ChicasTec, un programa de Unicef que busca acercar a más adolescentes mujeres al mundo de la tecnología. Antes de eso veía la programación como algo supercomplicado, pero en poco tiempo se convirtió en una de mis grandes pasiones y en el primer paso hacia lo que es mi vocación: la ingeniería de sistemas.

El camino no ha sido fácil. Como muchas otras jóvenes, enfrenté comentarios que ponían en duda mis habilidades y descubrí de primera mano lo que significa ser mujer en un campo dominado por hombres. En el 2023, junto con mi equipo “Sinergia”, ganamos el segundo lugar en una hackathon en la que desarrollamos una plataforma que ayudaba a jóvenes a informarse sobre brechas de género, educación sexual y medio ambiente. Ese mismo año, logré el primer lugar en otra hackathon enfocada en soluciones medioambientales.

Sé que muchas adolescentes no tienen las mismas oportunidades que yo tuve, ya sea por falta de acceso, confianza o apoyo. Eso no significa que no sean capaces. Las brechas de género no deberían existir, pero lamentablemente son una realidad más profunda para algunas chicas. Apostemos por espacios como +ChicasTec que nos permiten lograr un cambio verdadero. Porque cuando nos dan oportunidades, podemos hacer grandes cosas.