El Comercio
·
opinion
·
vuelo de libelo

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

No todos fuimos engañados

De Soto, en el fondo, se timó solo.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La escena parece sacada de una novela de Lewis Carroll. Pero no de “Alicia en el país de las maravillas”, sino de “Alicia a través del espejo”, porque aquí hay harta vanidad comprometida. Intervienen en la escena Humpty Dumpty y los gemelos Tweedledum y Tweedledee, o una versión criolla de todos ellos. Esos tres personajes aparecen efectivamente en la obra mencionada, publicada en 1872, aunque su origen se remonta a rimas infantiles bastante más antiguas. De Humpty Dumpty se nos cuenta que estaba un día sentado en un muro y tuvo una gran caída, tras la cual ni los caballos ni los hombres del rey pudieron recomponerlo. De los gemelos, por otra parte, se nos dice que se enredaban habitualmente en discursos que subvertían la lógica elemental y que, aunque podían fingir estar en desacuerdo, eran siempre el uno reflejo del otro. ¿Quién es quién en este remedo involuntario de lo que alguna vez Carroll y otros autores británicos imaginaron? Adivínelo usted.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.