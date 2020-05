Agentes de la Policía Nacional arrojaron gases lacrimógenos para dispersar a más de 500 personas que participaban de los funerales del dirigente Pablo Martín Mendoza Chávez, acusado de encabezar la organización criminal Los Injertos de Huarmey, en Huarmey, Áncash.

Pese a las restricciones en el marco del estado de emergencia por los contagios de coronavirus, familiares y vecinos del que fuera conocido como ‘Cheto’ acompañaron en grupo el cortejo fúnebre y se aglomeraron en las instalaciones del cementerio El Ángel. Ellos incluso bailaron junto al ataúd que contenía los restos de Mendoza al ritmo de una banda musical. El dirigente Pablo Mendoza falleció electrocutado el último miércoles en el penal de Chimbote.

Agentes de la PNP lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a decenas de personas que asistieron al sepelio de Pablo Mendoza, presunto líder de Los Injertos de Huarmey, en pleno estado de emergencia. pic.twitter.com/0GuHwUPw3j — Laura Urbina (@laurbinasa) May 23, 2020

“Los que no son familiares, retírense, no pueden estar acá. Si no hacen caso se procederá a hacer el uso de la fuerza”, exhortaron los custodios antes de lanzar las bombas lacrimógenas.

Los parientes de Mendoza cuestionaron la actitud de los agentes ya que un gas lacrimógeno cayó a pocos metros del féretro. Después de esta acción, la mayoría de los asistentes se retiró y solo algunos familiares continuaron en la ceremonia fúnebre y presenciaron la sepultura.

En diciembre pasado, el Ministerio Público y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) capturaron a Mendoza Chávez y a otras 13 personas, incluida la exfiscal del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Coordinadora de Huarmey, Beatriz Gómez Carranza, por presuntamente integrar una banda de usurpadores y extorsionadores.

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, Áncash, a la fecha, registra 2.557 casos positivos de coronavirus y 196 muertes a causa de la enfermedad. En Huarmey hay 16 pacientes de COVID-19, y una persona ya falleció por el mal.

Debido al incremento de casos en la zona costa de Áncash, el Ejecutivo ha dispuesto que en esta parte del país se acate el aislamiento obligatorio desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m.

