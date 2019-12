El libro Coquito cumplió 64 años el pasado mes de abril. La primera edición de este manual de lectura se publicó en 1955, en la ciudad de Arequipa. Su autor, el profesor Everardo Zapata Santillana, de 93 años de edad, recibió hoy un reconocimiento a su valioso aporte a la educación peruana, tras develarse su busto en la Casa del Maestro de la Ciudad Blanca.

► Arequipa: cae sujeto acusado de captar por Facebook a una menor y abusar de ella

El creador de Coquito es natural de Cocachacra, un distrito de la provincia de Islay, en la región Arequipa. Nació el 15 de agosto de 1926. Gracias al apoyo de su padre agricultor y madre costurera se formó como docente en el Instituto Superior San Juan Bautista de La Salle y a los 20 años inició su carrera magisterial.

A continuación una entrevista que brindó Everardo Zapata a El Comercio en marzo último.

Su primer reto fue crear una escuela en el distrito de Punta de Bombón, tras disposición del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945 – 1948). Recuerda que juntó a los niños que jugaban en la calle y con todos los que habían cumplido siete años formó el primer grado. Fueron 26 a quienes debió enseñara leer y escribir.

“Antiguamente los docentes enseñaban a leer con los métodos americanos y franceses. Era complicado la enseñanza de la lectura. Solo los talentosos aprendían, que eran el 10%. El resto tenía que repetir hasta dos veces. Por eso empiezo a diseñar un libro que sea fácil y muy sencillo”, indicó Zapata Santillana.

El libro Coquito cumplió 64 años el pasado mes de abril. (Foto: Zenaida Condori)

El primer año de profesor no le fue bien. Los niños no aprendían a leer, excepto un alumno suyo que tenía cinco años. “Al principio no lo quería recibir porque era obligatorio que tenga siete años, pero su madre, que trabajaba como directora de Telégrafos y Correos, me pidió que asistiera como alumno libre y resultó ser un genio, aprendió a leer rápido”, cuenta Everardo.

Ese niño del que habla, asegura que es Javier Sota Nadal, quién llegó a ser ministro de Educación en el gobierno de Alejandro Toledo.

Zapata Santillana demoró más de siete años en diseñar el libro Coquito. Cuando lo tuvo listo, mandó a imprimir 5.000 ejemplares, los cuales se agotaron rápido. Volvió a imprimir 5.000 más y luego 2.000.

La primera edición de este manual de lectura se publicó en 1955, en la ciudad de Arequipa. (Foto: Zenaida Condori)

Actualmente, se imprimen más de medio millón de Coquitos al año. Se casó a los 30 años y tuvo cinco hijos; cuatro varones y una mujer que también es docente. Con la ayuda de su hija Ruth Zapata trabajan incansablemente para conseguir las canciones que se entonaban en clases, las cuales se han dejado de enseñar en las aulas.

Ruth Zapata comenta que han recibido la visita de una productora para realizar una película de la vida de Everardo. Sus hijos esperan que esa propuesta se concrete, porque sienten que sería un homenaje y reconocimiento para su padre.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe