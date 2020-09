El proyecto Majes Siguas II permanece casi 10 años a la espera de su ejecución. En diciembre de 2010, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el consorcio Angostura Siguas firmaron un contrato de concesión para transformar 38.500 hectáreas de desierto, de las Pampas de Siguas, en terrenos agrícolas. Con una inversión de US$ 404 millones, la concesionaria que estaba conformada por las empresas Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Cosapi S.A. debían construir una represa y un sistema de irrigación para ampliar la frontera agrícola de la región sureña.

Esta mega obra se ejecutará con financiamiento público-privado. El Estado asumiría el 51% de la inversión y la concesionaria el 41%. El Gobierno recuperaría su inversión con la venta de los terrenos habilitados y la concesionaria con la comercialización del agua. La concesión es por 20 años, cuatro para la construcción y 16 años para la administración. Era el proyecto más rentable, pero se infectó de conflictos, adendas, intereses políticos y malas gestiones que la han llevado a una cuarentena por casi de 10 años.

Majes Siguas II

De arranque el proyecto encontró resistencias en la población de Espinar. Según los cusqueños, las aguas que serían derivadas del río Apurímac para irrigar Majes II les afectaría. Sus protestas terminaron en los fueros legales. El Poder Judicial suspendió la buena pro de Majes II y Arequipa acudió al Tribunal Constitucional (TC). En noviembre de 2011, el TC dispuso que se haga un estudio hídrico del río. Dos años después, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) determinó que la cuenca del Apurímac tiene suficiente agua para ambas regiones. Se archivó la demanda en el 2013.

Conflictos internos

En ese tiempo, el GRA y el inversionista firmaron cinco adendas, principalmente para suspender el contrato y el inicio de obras. Cuando finalmente se había superado el conflicto, en febrero de 2014, el ex gobernador Juan Manuel Guillén Benavides junto al ex presidente Ollanta Humala ponen la primera piedra en las pampas de Siguas y entierran una capsula con objetos representativos de Arequipa como señal de buen augurio. Era el inicio de la gran obra que daría trabajo a más de 100.000 personas.

No obstante, los tres años perdidos generaron conflictos internos entre la concesionaria y el GRA. El privado quería que se actualizará el costo del proyecto. En el 2014, se firmaron las adendas 6,7,8 y 9 para suspender los plazos del contrato, pero llegaron a un acuerdo sobre el monto de la obra. A inicios de 2015, en el gobierno de Yamila Osorio Delgado, se firman las adendas 10, 11 y la 12, esta última fue denominada Texto Único Ordenado (TUO). Se renegoció el contrato y solucionó el tema económico, la inversión pasó de US$ 404 millones a US$ 550 millones. En julio de ese año, la ex gobernadora puso otra primera piedra, pero esta vez en Pusa Pusa (Caylloma), donde se construiría la represa. “Majes II ya no es un proyecto, es una realidad”, dijo en ese momento Yamila Osorio.

Pese al trato, la concesionaria seguía reclamando una serie de indemnizaciones. Además, se reveló que el GRA no había terminado de tramitar los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y estaba pendiente el saneamiento de los terrenos de Pusa Pusa. En marzo del 2016, mediante un convenio entre el GRA y la concesionaria, se suspende obra hasta septiembre de ese año, ese tiempo sería para que ambos resuelvan sus obligaciones.

Nueva propuesta

Vencido el plazo, el GRA le exige a Angostura Siguas que reinicie las obras del proyecto, que ya presentaban retrasos. En esa oportunidad, la concesionaria comunicó que estaban importando una moderna maquinaria que ayudaría a culminar las obras en menos del tiempo establecido. En julio llegó la tuneladora y en noviembre de 2017 fue puesta en marcha. Esa vez también hubo una ceremonia de reinicio de obras, pero esta vez en la zona donde se perforaría el trasvase. Estaban presentes la ex gobernadora de Arequipa; el ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski; el vice presidente, Martín Vizcarra y congresistas. Pero al mes las obras se paralizaron nuevamente.

La concesionaria pedía el desembolso del cofinanciamiento y el GRA le exigía el cierre financiero, así comenzó el entrampamiento. Mediante una carta de febrero de 2018, el concesionario remitió al GRA su propuesta de cambio tecnológico. Por US$ 104 millones más, la empresa optimizaría la eficiencia del agua y modernizaría el sistema de riego. Se planteó firmar la adenda 13 con el incremento de inversión, de US$ 550 a US$ 654 millones. Algunos consejeros lo rechazaron, congresistas se opusieron y hasta candidatos regionales, entre ellos, Elmer Cáceres Llica, amenazaron con demandar a la ex gobernadora si firmaba la nueva adenda.

Para resolver esta controversia, se suspendió el contrato hasta diciembre de 2018 y Yamila Osorio dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Proinversión y la Contraloría den su visto bueno a la adenda 13 antes que el Consejo Regional lo apruebe. A mediados de ese año, la constructora Cosapi S.A informó que le vendió todas sus acciones a Cobra Instalaciones y Servicios S.A, y se alejó definitivamente del proyecto Majes Siguas II.

Llegó diciembre de 2018 y desde esa fecha hasta ahora se volvieron a firmar nueve actas para postergar el contrato. En la última, suspenden hasta el 30 de octubre de 2020, si se firma la adenda 13 se reinician las obras en noviembre. El actual gobernador, Elmer Cáceres Llica, que en campaña se opuso fervientemente a la adenda 13, hoy le pide al gobierno central que le dé un fideicomiso de US$ 104 millones para que le entregue a la concesionaria e implemente el cambio tecnológico.

Cáceres Llica también tuvo su ceremonia de reinicio de obras de Majes II. El pasado 13 de mayo, día de su cumpleaños, se fue a las Pampas de Siguas con maquinarias y trabajadores para realizar movimientos de tierra. “Tal como lo prometimos, hoy estamos reiniciando el proyecto Majes II. Nadie va detener este proyecto”, dijo en su discurso, pero días después el mismo GRA paró la obra porque faltaba documentación. En realidad, no eran obras del proyecto Majes, eran las vías de acceso al proyecto.

En mayo pasado, el gobierno regional de Arequipa inició construcción de vías perimetrales del proyecto Majes Siguas ll. (GRA)

Propuestas

Actualmente se debaten al menos tres mecanismos para destrabar este gran proyecto agrícola. Este viernes llegó a Arequipa el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, para conversar con el gobernador y los consejeros regionales. El ministro propone un convenio para que se transfiera Majes Siguas II al Ministerio de Agricultura (Minagri) y asuma la representatividad para negociar directamente con la concesionaria. Una vez esté encaminado el proyecto, (cinco años) volvería la administración al GRA. Esta propuesta fue rechazada por los consejeros la semana pasada, pero tras la visita del ministro fue reconsiderada para su evaluación.

“La idea es sacar adelante el proyecto Majes. Esta es una primera reunión. Se está quedando un equipo para realizar un cronograma de trabajo. La idea es que Arequipa y las autoridades puedan entender de qué se trata el proyecto y cómo queremos destrabarlo. Es un convenio perfectible, sujeto a modificaciones, estamos transparentando la información para se tome la mejor decisión”, indicó Jorge Montenegro.

Por su parte, el gobernador Elmer Cáceres propone que el gobierno nacional le otorgue un fideicomiso de US$ 104 millones o que el Congreso de la República apruebe una Ley otorgando las garantías soberanas por el mismo monto, para que pueda firmar la adenda 13. Cáceres Llica recordó que el Estado entregó préstamos millonarios a empresas privadas a través de Reactiva Perú y por ello también considera que se debe otorgar un fideicomiso para Majes Siguas II.

El consejero regional José Luis Ancco quién en una primera instancia rechazó el convenio del Minagri dijo que recién los técnicos están aclarando el documento. Sostiene que hay varios puntos en el tema técnico, legal y económico que deben transparentarse. “Vamos a tomar la decisión más clara para destrabar el proyecto, tenemos tres propuestas que se están evaluando y creemos que en dos semanas tendremos una respuesta. Lo mejor habría sido que el gobernador envíe una carta notarial a la concesionaría y reinicie la obra, porque hay una adenda 12 que cumplir”, agregó Ancco.

Sea cual sea el mecanismo para destrabar el proyecto y sacarlo de su larga cuarentena, se debe concretar antes de fin de mes. El acta de suspensión del contrato vence el 30 de octubre.





VIDEO RECOMENDADO

Pacientes COVID-19 que consumieron dióxido de cloro presentan problemas renales y hepáticos

Pacientes COVID-19 que consumieron dióxido de cloro presentan problemas renales y hepáticos