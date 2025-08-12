MISIÓN 3, el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad César Vallejo (UCV), lanzó oficialmente la convocatoria a ATIPAQ 2025, el Concurso Nacional de Emprendimiento que busca identificar, fortalecer y visibilizar a emprendedores e intraemprendedores peruanos con potencial de impacto social, ambiental y económico. Esta iniciativa nace en un contexto donde la innovación de base científica y tecnológica empieza a tomar protagonismo en el país.

La convocatoria está abierta hasta el 15 de septiembre, dirigida a equipos de emprendedores formales, con al menos seis meses de operación y registrados en cualquier región del Perú. El concurso premiará a 24 proyectos a nivel nacional, se otorgarán S/ 72,000 (S/ 3,000 por equipo ganador), mentoría especializada y becas completas para participar en los programas de formación de MISIÓN 3 durante el 2026.

“ATIPAQ 2025 no es solo un concurso, es una plataforma para reconocer el talento emprendedor que emerge desde las regiones, desde lo diverso y desde la colaboración entre generaciones. Apostamos por soluciones que respondan a necesidades empresariales con visión de futuro”, afirma Javier Salinas, director nacional de MISIÓN 3.

Conocimiento con impacto

La propuesta de valor de ATIPAQ 2025 parte de una mirada evolutiva del ecosistema emprendedor: de los negocios por necesidad a los emprendimientos por oportunidad, y de allí hacia los Emprendimientos de Base Científica y Tecnológica (EBCT) que conectan la academia con el tejido productivo. Por ello, bajo esta visión, MISIÓN 3 se posiciona como una iniciativa enfocada en la transferencia de conocimiento con impacto y el reconocimiento de intraemprendedores en el tejido empresarial.

Este concurso pone énfasis en la intergeneracionalidad, al valorar positivamente aquellos equipos que incluyan a personas mayores de 50 años en sus iniciativas. Según proyecciones, para el 2030 este grupo representará el 25% de la población en el Perú, lo que refuerza la necesidad de integrar su experiencia, redes y conocimientos como un capital clave para el crecimiento empresarial.

Asimismo, podrán participar emprendimientos que tengan enfoque científico y/o tecnológico, estén liderados por mujeres, generen impacto ambiental o social, sean emprendimientos familiares o intraemprendimientos dentro de empresas. Para fortalecer el vínculo entre innovación y sector productivo, ATIPAQ 2025 trabajará en colaboración con cámaras de comercio regionales que agrupan a más de 5,000 empresas en todo el país, generando así oportunidades concretas para que los proyectos respondan a demandas reales del mercado.

“Hoy más que nunca, necesitamos proyectos que integren ciencia, colaboración y territorio. ATIPAQ 2025 reconoce a quienes no sólo emprenden, sino que innovan con sentido y profundidad, impulsando y fortaleciendo el capital social que tanto necesita el ecosistema peruano”, enfatiza Salinas.

El concurso contempla varias etapas, incluyendo convocatoria nacional, postulación, preselección, mentorías, evaluación regional y nacional, así como la gran premiación nacional a realizarse en noviembre de este año.

Todos los equipos participantes recibirán retroalimentación y acompañamiento formativo de parte del equipo técnico de MISIÓN 3, con el objetivo de fortalecer sus modelos de negocio. La postulación es completamente gratuita y se realiza en línea a través del sitio web oficial.

Con esta iniciativa, MISIÓN 3 ratifica su compromiso en el contexto de la Tercera Misión Universitaria y aporta a la consolidación de un ecosistema que conecte generaciones, sectores y regiones alrededor del emprendimiento y la innovación.

Datos claves

Inscripciones: desde el 1 de julio al 15 de septiembre de 2025

Contacto para consulta: cnemision3@ucv.edu.pe