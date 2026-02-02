Con la presencia de autoridades de la Universidad César Vallejo y de la Línea 1 del Metro de Lima, el miércoles 28 de enero inició operaciones el nuevo tren de la UCV, que cubre la ruta desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho. Este recorrido conecta once distritos capitalinos, movilizando a más de 700 mil pasajeros diarios. Acondicionado con los colores y el mensaje de superación de la UCV, este tren es un recordatorio más de que, para quienes apuestan por el futuro, la educación es el mejor vehículo para transformar sus vidas.

Al usar la Línea 1 del Metro de Lima, un estudiante de Villa El Salvador puede llegar hasta la estación San Martín en apenas 50 minutos y por 0.75 céntimos de sol. A pocos pasos de esta estación se ubica el Campus SJL de la UCV, la única universidad que cuenta con más de 25 carreras profesionales en este pujante distrito de Lima Este.

“Uno de los grandes problemas que tenemos en Lima es que pasamos más de dos a tres horas en el tráfico. Este tren es una vía mucho más amigable, sobre todo con las condiciones de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyas unidades tienen aire acondicionado y espacios reservados para personas con discapacidades”, resaltó el Mgtr. César Acuña, gerente de Marca de la UCV.

Un tren hacia el desarrollo

La ceremonia de inauguración del tren de la UCV fue también una celebración del espíritu de crecimiento de los peruanos. Entre comparsas musicales, shows de clowns y danzantes de marinera, las autoridades de la universidad reafirmaron su propósito de acompañar los sueños de sus estudiantes, una convicción con la que han trabajado durante 35 años en los que formaron a 300 mil profesionales.

La Mgtr. Kelly Acuña, vicepresidenta ejecutiva de la UCV, recordó que cuando la Universidad César Vallejo llegó a Lima, hace 15 años, apostó por zonas no tradicionales para la educación superior, como San Juan de Lurigancho, el Callao o el Cono Norte. “La educación era un privilegio de un grupo muy pequeño y nosotros le dimos la oportunidad a muchos sectores a los que no les alcanza la economía. Somos la universidad de los que quieren salir adelante”, afirmó.

La bandera de la Universidad César Vallejo se alza con una propuesta de educación accesible y de calidad, un modelo que invita a peruanos de los más diversos orígenes a crear su propio destino. Más de tres décadas después de su fundación, destacó Kelly Acuña, “la UCV se ha consolidado como una universidad que destaca en rankings, ha firmado importantes convenios y cuenta con gran infraestructura”. Con la inauguración del nuevo tren de la UCV, la universidad nacida en Trujillo sigue difundiendo su mensaje de mejora continua, impulsados por la tarea de dar a más peruanos las herramientas necesarias para salir adelante y desafiar sus límites.

Súmate al movimiento vallejiano

Así como este tren conecta distritos, la Universidad César Vallejo conecta talento, vocación y oportunidades reales de crecimiento profesional. Si buscas una universidad accesible, cercana y con amplia oferta académica, este es el momento de dar el siguiente paso e inscribirte en la UCV. Solicita información ahora: https://somos.ucv.edu.pe/pregrado.

Reportaje publicitario