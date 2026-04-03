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Sismo de magnitud 3.8 se registró en el Callao este viernes 3 de abril | IGP
Sismo de magnitud 3.8 se registró en el Callao este viernes 3 de abril | IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.8 se registró en la tarde del viernes 3 de abril, en plena conmemoración del Viernes Santo, en la Provincia Constitucional del Callao, según lo dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP).