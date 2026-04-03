Un sismo de magnitud 3.8 se registró en la tarde del viernes 3 de abril, en plena conmemoración del Viernes Santo, en la Provincia Constitucional del Callao, según lo dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según la citada entidad, el temblor ocurrió a las 3:01 p.m. y su epicentro se localizó a 4 kilómetros al norte del primer puerto del país.

Información del IGP tras sismo en el Callao

Además, tuvo una profundidad de 70 kilómetros y una intensidad III en el Callao.

Hasta la redacción de esta nota, las autoridades porteñas y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

Más temprano, un sismo de magnitud 3.4 se registró al suroeste de Mala, al sur de Lima. El fenómeno ocurrió poco después de las 12:25 del mediodía según el portal y las redes sociales del IGP, y su epicentro tuvo una profundidad de 48 kilómetros ubicado aproximadamente a 21 kilómetros al suroeste de Mala, capital de la provincia con el mismo nombre.

Reportaje sobre un incendio de medianas a grandes proporciones registrado en un almacén de colchones en San Juan de Lurigancho (SJL). El siniestro fue controlado por más de 15 unidades de bomberos. Se reportan pérdidas materiales totales, sin víctimas mortales. La zona urbanizada generó preocupación entre vecinos.

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