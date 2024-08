Medidas. Ciudadanos venezolanos que viven en Chincha, Ica, pidieron que retiren el busto del exmandatario Hugo Chávez, el cual fue instalado en el ingreso del asentamiento humano Simón Bolívar en 2013.

El alcalde de este entonces colocó la estatua que mide un metro de altura en agradecimiento al fallecido expresidente, quien donó 100 casas prefabricadas a los damnificados del terremoto que sacudió el sur del país en 2007.

La solicitud de los ciudadanos extranjeros se da solo unos días después de las elecciones que se desarrollaron en Venezuela, donde, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), volvió a ganar Nicolás Maduro. A la fecha, ya son varios países, entre ellos Perú, los que han alzado su voz y han reconocido a Edmundo González como presidente electo , situación que ha hecho que el país llanero rompa relación con estas naciones.

Al respecto, los ciudadanos venezolanos en esta parte del país rechazaron el régimen actual de Nicolás Maduro y aseguraron que hubo fraude en los comicios que se llevaron a cabo el 28 de julio.

En ese marco, anunciaron que presentarán un documento al alcalde provincial de Chincha, César Carranza, para hacer oficial su pedido sobre el retiro del busto del expresidente fallecido Hugo Chávez.