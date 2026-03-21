En el marco del Día Mundial del Agua, Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao, advierte sobre la urgente necesidad de fortalecer la cultura del cuidado del agua en el país, en un contexto en el que millones de personas aún enfrentan serias dificultades para acceder a este recurso esencial.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), más de 11 millones de peruanos no acceden a un servicio adecuado de agua potable. De ese total, 3,5 millones de personas no cuentan con conexión a la red pública, mientras que 7,6 millones carecen de servicios de alcantarillado, una brecha que expone a amplios sectores de la población a riesgos sanitarios permanentes.

A este escenario se suma un panorama aún más desafiante en el largo plazo. Diversos estudios advierten que, debido al cambio climático, en los próximos 40 años el Perú podría contar con solo el 60 % del agua potable disponible actualmente, lo que evidencia la necesidad de impulsar acciones urgentes para proteger este recurso.

En ciudades como Lima, la situación también resulta crítica. La capital dispone de apenas 125 m3 de agua por habitante al año, una cifra ocho veces menor al umbral de escasez definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La importancia de educar sobre el agua desde la infancia

Frente a este escenario, Aquafondo impulsa diversas iniciativas orientadas a generar conciencia sobre el valor del agua y la necesidad de protegerla.

Una de ellas es la campaña “Guardianes del Agua”, una experiencia de sensibilización dirigida a niños y sus familias que busca reflexionar sobre la importancia de este recurso en la vida cotidiana.

La iniciativa se desarrolló a través de una actividad educativa que reunió a niños en una sala de cine para ver la película Rango, cuya historia aborda una crisis de escasez de agua, similar a la que se presenta en Lima.

Evento se realizó en el marco del Día Mundial del Agua | Imagen: Aquafondo

Durante la función, los asistentes recibieron botellas de agua imposibles de abrir, una dinámica simbólica diseñada para transmitir un mensaje claro: el acceso al agua no siempre es sencillo ni está garantizado para todos.

A través de esta experiencia, la campaña logró que los niños comprendan el valor del agua y se conviertan en agentes de cambio dentro de sus hogares y comunidades.

“En una ciudad como Lima, ubicada en un entorno desértico y con alta vulnerabilidad frente a la escasez hídrica, el cuidado del agua es un desafío prioritario. Con la actividad celebramos un hito significativo, pero, sobre todo, buscamos reforzar un mensaje clave: la necesidad de promover una cultura de uso responsable del agua desde los hogares y de involucrarnos activamente, siguiendo el ejemplo de las comunidades de cuenca alta y de las soluciones basadas en la naturaleza que venimos impulsando”, destacó Mariella Sánchez, directora ejecutiva de Aquafondo.

Vale resaltar, Aquafondo es una plataforma de articulación multisectorial que promueve la conservación, recuperación y gestión sostenible de las cuencas que abastecen a Lima y Callao, con el objetivo de fortalecer la seguridad hídrica para la población.

Durante los últimos años ha venido impulsando proyectos de restauración de ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, además de iniciativas de sensibilización que promueven una cultura de cuidado del agua.

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