Resumen

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Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao, advierte sobre la urgente necesidad de fortalecer la cultura del cuidado del agua en el país (Foto: Pixabay/Henryk Niestrój).
Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao, advierte sobre la urgente necesidad de fortalecer la cultura del cuidado del agua en el país (Foto: Pixabay/Henryk Niestrój).
Por Redacción EC

En el marco del Día Mundial del Agua, Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao, advierte sobre la urgente necesidad de fortalecer la cultura del cuidado del agua en el país, en un contexto en el que millones de personas aún enfrentan serias dificultades para acceder a este recurso esencial.