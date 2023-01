La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que su Gobierno viene planteando el diálogo con las autoridades regionales de las zonas en donde las protestas se han tornado violentas. Sin embargo, aseguró que estas conversaciones no han podido darse debido a que “a los gobernadores del sur los tienen secuestrados” grupos violentistas.

En conferencia de prensa ante medios extranjeros, la jefa de Estado citó el ejemplo de Puno en donde dijo no se ha podido conversar con el gobernador Richard Hancco. “Hemos enviado a nuestro ministro a Puno hace tres semanas y el gobernador no lo ha querido recibir, tampoco al fiscal. Luego hemos mandado una comisión de alto nivel que no prosperó”, dijo la mandataria.

“Hoy, antes de venir a conversar con ustedes me he reunido con los alcaldes de Huánuco y otras regiones y otras reuniones están encaminadas con ministros de Vivienda, Transporte, Salud, etc. Están buscando a los gobernadores para conversar con nosotros, pero sobre todo a los gobernadores del sur los tiene chantajeados y amenazados”, dijo.

Luego continuó: “En Andahuaylas amenazan a los alcaldes y gobernadores con quemar sus casas y de sus familiares si no salen a las protestas”, agregó. En otro momento indicó que se han reunidos con un grupo de obispos para que sean los intermediarios en este diálogo.

Durante sus comparecencia ante los medios de comunicación extranjeros, la presidenta indicó que existe un “aparato paramilitar” que está generando protestas violentas desde el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre pasado.

“En ese año y cinco meses de gobierno, acaso se ha preparado toda esta fuerza paramilitar, y esta fuerza está generando el caos, la violencia en el país [...] Le convenía más a él salir dando un autogolpe de Estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar”, advirtió.