Escuchar
(2 min)
Aunque hay una mayor aceptación ciudadana, persisten vacíos normativos y resistencias.

Aunque hay una mayor aceptación ciudadana, persisten vacíos normativos y resistencias.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aunque hay una mayor aceptación ciudadana, persisten vacíos normativos y resistencias.
Aunque hay una mayor aceptación ciudadana, persisten vacíos normativos y resistencias.
Por Redacción EC

En el Perú aún existen importantes desafíos a nivel legal y político en tema de derechos para las personas LGBTIQ+. Aunque hay una mayor aceptación ciudadana, persisten vacíos normativos y resistencias que dificultan la implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad y el reconocimiento pleno de derechos.

Lluvias en Perú EN VIVO: qué regiones son afectadas por huaicos, desbordes y deslizamientos
Perú

Lluvias en Perú EN VIVO: qué regiones son afectadas por huaicos, desbordes y deslizamientos

El 80% de personas en el Perú urbano están de acuerdo en que se debe respetar derechos de comunidad LGBTIQ+
Perú

El 80% de personas en el Perú urbano están de acuerdo en que se debe respetar derechos de comunidad LGBTIQ+

Reto Ruralia 2025: 8 ganadores recibirán fondos no reembolsables para potenciarse
Perú

Reto Ruralia 2025: 8 ganadores recibirán fondos no reembolsables para potenciarse

Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero: magnitud y lugar exacto del epicentro
Perú

Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero: magnitud y lugar exacto del epicentro