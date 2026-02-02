El 80% de personas en el Perú urbano están de acuerdo en que se debe respetar derechos de comunidad LGBTIQ+

En el Perú aún existen importantes desafíos a nivel legal y político en tema de derechos para las personas LGBTIQ+. Aunque hay una mayor aceptación ciudadana, persisten vacíos normativos y resistencias que dificultan la implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad y el reconocimiento pleno de derechos.

Para conocer la percepción ciudadana, una encuesta urbano nacional, realizada por IPSOS y Más Igualdad Perú recogió información sobre los derechos de las personas LGBTIQ+. En dicho estudio se revela un alto nivel de respaldo al respeto de la orientación sexual y la identidad de género, así como al reconocimiento legal de las familias conformadas por parejas del mismo sexo.

Los resultados muestran un amplio consenso en torno al respeto de los derechos y las vidas de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer en el Perú urbano: 8 de cada 10 peruanos encuestados del Perú urbano, es decir, casi el 80%; considera que todas las personas deben recibir el mismo respeto ante la ley y tener el mismo acceso a trabajo digno, educación y salud.

Asimismo, el 75 % afirma que en la atención en salud física y mental se debe respetar la identidad de género; y casi 8 de cada 10 sostiene que el respeto hacia las personas trans debe ser un principio fundamental que debe darse en todas las instituciones públicas, centros de salud, comisaría entre otros establecimientos estatales.