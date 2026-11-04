La rápida intervención estuvo a cargo de especialistas del Serfor, entidad del Midagri. FOTOS:SERFOR
La rápida intervención estuvo a cargo de especialistas del Serfor, entidad del Midagri. FOTOS:SERFOR
Por Redacción EC

Dos ejemplares juveniles de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) fueron rescatados en el sector de Lagunillas, ubicado en la Reserva Nacional de Paracas, al sur de Lima, provincia de Pisco, en el departamento de Ica, gracias a la rápida intervención de Serfor.

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