Dos ejemplares juveniles de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) fueron rescatados en el sector de Lagunillas, ubicado en la Reserva Nacional de Paracas, al sur de Lima, provincia de Pisco, en el departamento de Ica, gracias a la rápida intervención de Serfor.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), brindó atención médica veterinaria y estabilizó a los dos ejemplares de una especie amenazada y prioritaria para la conservación.

Ejemplares juveniles de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) FOTOS: SERFOR

La primera alerta se registró el sábado 31 de octubre y el segundo, el lunes 2 de noviembre. Luego de cada alerta, los especialistas del Serfor acudieron de inmediato a la zona del puesto de control de Lagunillas.

En ambos casos, los animales presentaban un cuadro de deshidratación y pronóstico reservado.De inmediato se les brindaron los primeros auxilios veterinarios y, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se articuló la intervención del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para la toma de muestras y descarte de Influenza Aviar.

Ambos especímenes se encuentran en peligro de extinción FOTOS: SERFOR

Alberto Yataco, vocero del Serfor, indicó que los especímenes han mostrado evoluciónfavorable y están siendo monitoreados permanentemente por los especialistas del Serfor, cumpliendo su proceso de rehabilitación hasta encontrarse en óptimas condiciones para su posterior liberación en su hábitat natural.

Especie en peligro de extinción

El Serfor reitera su compromiso con la protección y conservación de la fauna silvestre marino costera y recuerda la importancia del trabajo articulado entre instituciones para salvaguardar la integridad del pingüino, especie que se encuentra clasificada en peligro de extinción debido a una fuerte reducción de su población y graves amenazas a su hábitat, y que actualmente se ve afectada por el Fenómeno El Niño.

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