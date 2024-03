Dos sismos de regular magnitud se registraron este sábado, 9 de marzo, en los departamentos de Cusco y Moquegua, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primero de ellos ocurrió a las 5:04:24 am y fue de magnitud 3.6, con epicentro a 14 kilómetros al oeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro, en Moquegua.

Este sismo tuvo una profundidad de 8 kilómetros y fue sentido con una intensidad de grado III en La Capilla.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2024-0148

Fecha y Hora Local: 09/03/2024 05:04:24

Magnitud: 3.6

Profundidad: 8km

Latitud: -16.75

Longitud: -71.31

Intensidad: III La Capilla

Referencia: 14 km al O de La Capilla, General Sanchez Cerro - Moquegua — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2024

En tanto, a las 5:04:47, en Cusco, se registró un temblor de 4.3 de magnitud, con epicentro a 24 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas.

El sismo tuvo una profundidad de 105 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2024-0149

Fecha y Hora Local: 09/03/2024 05:04:47

Magnitud: 4.3

Profundidad: 105km

Latitud: -14.54

Longitud: -72.28

Referencia: 24 km al SO de Santo Tomas, Chumbivilcas - Cusco — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2024

Las autoridades de Defensa Civil no han dado a conocer información sobre heridos, víctimas o daños materiales producto de estos recientes sismos.