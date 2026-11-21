El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) presentó el balance preliminar de los daños ocasionados por el sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín la noche del viernes. El jefe de esta entidad, Luis Vásquez, informó que el evento dejó un saldo de 128 viviendas afectadas, 4 estructuras destruidas y 8 personas heridas hasta el momento.

El titular del Indeci detalló que entre las personas afectadas se registraron dos heridos en Pichanaqui por caídas durante la evacuación a oscuras y tres lesionados en Perené tras el despiste de un vehículo provocado por la caída de piedras. Asimismo, el funcionario indicó que en Paucartambo se reportó un paciente con fractura expuesta tras el impacto de rocas contra una cisterna, mientras que otro conductor sobrevivió luego de que su unidad cayera al río.

En cuanto a la infraestructura pública, Vásquez señaló que la primera planta del Hospital de Pichanaqui, un centro de salud, dos iglesias y la Universidad Peruana Los Andes en Chanchamayo sufrieron afectaciones materiales. Respecto a las vías de transporte, el representante de la institución confirmó que Provías logró restablecer la transitabilidad en las carreteras Tarma-San Ramón y la Carretera Central tras la remoción de las rocas caídas.

Sismo de 6.7 en Junín afectó 128 inmuebles y dejó al menos 8 heridos. (TVPerú)

Para atender a la población damnificada que perdió sus inmuebles de material rústico, la entidad coordinó la entrega de kits de ayuda humanitaria integrados por carpas, camas, cocinas y enseres básicos. De igual manera, la autoridad exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, preparar la mochila de emergencia y consultar únicamente las vías oficiales para evitar la desinformación.

Dos réplicas remecen Junín

Durante las primeras horas de este 21 de noviembre, Junín registró una primera réplica de magnitud 5.0 a las 12:12 a.m., según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 30 km al noroeste de la localidad de Junín, presentó una profundidad de 127 km y alcanzó una intensidad de III en dicha zona.

Posteriormente, un segundo temblor de magnitud 3.5 se produjo a las 8:21 a.m. del mismo 21 de noviembre en la provincia de Chupaca. De acuerdo con la información técnica del IGP, este nuevo evento sísmico se originó a una profundidad de 9 km, situó su epicentro a 13 km al sudoeste de Chupaca y se percibió con una intensidad de II-III en esa jurisdicción.