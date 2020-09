Con solo 25 años, la joven Romi Infantas Soto asumió en julio pasado la alcaldía provincial del Cusco por una tragedia. Quien ejercía ese cargo, Ricardo Valderrama Fernández, contrajo el COVID-19 e ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Adolfo Guevara (Cusco), donde falleció el pasado 30 de agosto.

El ascenso de Infantas hasta la alcaldía fue vertiginoso. Ingresó como segunda regidora en las elecciones del 2018, se convirtió en teniente alcaldesa en el 2019, cuando Valderrama reemplazó al suspendido alcalde Víctor Boluarte, y este año toma el mando de la ciudad.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la convocó el miércoles pasado para que asuma el cargo de manera oficial, pero la alcaldesa precisó a El Comercio que desde el 24 de julio tiene todas las atribuciones de ley. “Es un reto que me toca asumir en un momento bastante crítico”, dijo.

En toda la región se reportan oficialmente 17.568 infectados y 363 fallecidos por coronavirus, según el Ministerio de Salud (Minsa), y de acuerdo con Infantas, también asume el mando de una municipalidad en déficit económico por una reducción en la recaudación de impuestos.

La JNE precisó que el mandato de la alcaldesa es provisional, mientras se resuelve la situación jurídica de Víctor Boluarte, quien apeló su condena de dos años de prisión suspendida por fraude en la administración de personas jurídicas.

En tanto, en el distrito arequipeño de Yura, el primer regidor Néstor Chicaña Niña asumió la alcaldía de manera provisional en julio pasado, cuando el alcalde Ángel Benavente Cáceres cayó enfermo de COVID-19.

A Benavente se le vio fumigando un mercado en abril, cuando el coronavirus ya avanzaba en Arequipa. El entonces alcalde dio positivo por coronavirus a inicios de julio e ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Honorio Delgado. Falleció el pasado 12 de agosto.

“Ya teníamos un plan de trabajo y lo estoy continuando. Me llevó a la alcaldía como su hombre de confianza, así que no debe parar lo que se ha planificado”, dijo Chicaña a este Diario.

En su distrito hay aproximadamente 560 infectados por COVID-19, detalló. En toda Arequipa se reportan 36.590 casos positivos y 1.229 fallecidos, según el Minsa.

En Pucusana, el alcalde Luis Chauca Navarro falleció por COVID-19 el 28 de junio. El cargo quedó en manos de Víctor Espinoza Peña, que había votado a favor de vacarlo por presunto nepotismo en enero pasado, en un proceso que fue declarado improcedente por no alcanzar los votos requeridos para la vacancia.

Espinoza no atendió a este Diario pese a las insistencias, pero su entorno informó que ha iniciado una nueva gestión en medio de una angustia creciente en Pucusana por la falta de oxígeno para los enfermos de COVID-19.

Otros regidores que asumieron la alcaldía por el deceso del titular son Bernardino Aqqepucho en el distrito de Pallpata (Cusco), Carlos Pachacútec en Laberinto (Madre de Dios), Edinson Schmidt en Codo de Pozuzo (Huánuco), Víctor Quijada Hilario en Canta (Lima Provincias), entre otros. Hasta la fecha, 17 alcaldes provinciales o distritales han fallecido por COVID-19.

A nivel regional, 12 gobernadores contrajeron el COVID-19 y ocho fueron asintomáticos, informó a este Diario la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR). Solo Zenón Cuevas (Moquegua), Carlos Rúa (Ayacucho) y Juan Carlos Morillo (Ancash) requirieron hospitalización. Este último recibió ayer, jueves 10, el alta médica. Durante los 24 días que estuvo internado, su región quedó a la deriva.

Sillón vacío

Por más de tres semanas, el Gobierno Regional de Áncash se encontró acéfalo debido a que Morillo permanecía en el Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima, con un cuadro de neumonía.

Morillo había solicitado al Consejo Regional de Áncash licencia por motivo de salud desde el 17 de agosto hasta tener el alta epidemiológica; sin embargo, los consejeros no debatieron el pedido alegando que la solicitud no cumple con requisitos legales.

Frente a esta situación, la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Huaraz exhortó al consejo a adoptar acciones administrativas para que el vicegobernador, Henry Borja Cruzado, tome el mando.

Advirtió que en caso de incumplimiento, los consejeros serían denunciados por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad y omisión de funciones. Borja no tiene buena relación con el gobernador Morillo y considera que el consejo está poniendo trabas para impedir que tome el cargo de manera provisional.

“No sé por qué se demoran tanto en darnos la encargatura, qué se esconde para evitar que yo ingrese al gobierno regional”, dijo

Áncash repitió la historia de inestabilidad política. En el 2014, César Álvarez fue arrestado por presuntamente liderar una organización criminal. La región se quedó sin autoridad regional por unas semanas y en su reemplazo asumió Zenón Ayala.

A inicios del 2015, Waldo Ríos Salcedo no pudo asumir la gobernación porque estaba inhabilitado por no pagar una reparación civil de S/1 millón por haber recibido US$10,000 del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en el 2000.

Clave

A nivel nacional, la lista de gobernadores contagiados por COVID-19 la completan Elisban Ochoa (Loreto), Francisco Pezo (Ucayali), Pedro Ubaldo (Pasco), Luis Hidalgo (Madre de Dios), Juan Alvarado (Huánuco), Jean Paul Benavente (Cusco), Maciste Díaz (Huancavelica), Javier Gallegos (Ica) y Óscar Altamirano (Amazonas).