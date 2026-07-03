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Ven al sur

“El turismo es de las pocas actividades que no se ha recuperado totalmente de la pandemia, y en el sur el impacto es mayor que en el resto del país”.­

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

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    Perú Travel Mart es la rueda de negocios más importante del sector turismo. Foto: Gercetur Cusco
    Perú Travel Mart es la rueda de negocios más importante del sector turismo. Foto: Gercetur Cusco

    Las abrumadoras mayorías obtenidas por Juntos por el Perú en el sur –más del 70% en algunos departamentos y más del 80% en otros– están siendo interpretadas como una protesta contra un modelo económico que, a pesar de todos los beneficios que ha traído, no estaría satisfaciendo las necesidades de una parte del país. Superficialmente, suena lógico. Pero lo que falta en esa interpretación es un nexo causal entre la presunta insatisfacción con el modelo económico y el voto por la extrema izquierda. ¿Qué le haría pensar a la gente del sur, que vota desde hace años por alcaldes y gobernadores de izquierda, cada uno más ineficaz que el otro, que la izquierda le va a solucionar sus problemas? La respuesta correcta probablemente sea “nada”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.