A través de un video difundido en redes sociales, se escucha al comisario encargado de Reque (Lambayeque), teniente PNP Kevin Agurto Piscoya, invocar a un grupo de personas a respetar la innmovilización social obligatoria en el distrito chiclayano, que hasta el momento tiene 14 personas infectadas por COVID-19, de acuerdo a información de la Dirección Regional de Salud de Lambayeque. Esta región es la tercera con más casos de coronavirus y la segunda con más fallecidos con 192 personas.

“Les rogaría que se separen que vayan a sus domicilios. Yo les hablo con el corazón en la mano. ¿Ustedes creen que yo no soy un ser humano? ¿ustedes creen que a mí no me duele enterrar a alguno de ustedes? ¿No creen que se me parte el corazón cuando veo a una persona mayor llorando por un familiar que se le ha muerto? ¿Piensan que mis uniformados no tienen familia? Que yo no tengo un padre con derrame cerebral y que lo puedo contagiar?" , expresó el teniente Agurto ante un grupo de personas.

El Comercio conversó con el teniente PNP Kevin Agurto y él explicó que el video se grabó el 29 de abril en la zona de Pampas de Reque, en el distrito del mismo nombre, aproximadamente a media hora de la ciudad de Chiclayo. Agurto llegó a la zona para supervisar la situación de las zanjas que se abrieron en los terreno propiedad privada de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Este lugar será utilizado como cementerio temporal para los fallecidos por COVID-19.

Agurto relató que en este contexto un grupo de personas llegaron al lugar para increparles a los efectivos que no cumplían con cuidar a la población. Aclaró, que en el lugar no se estaba realizando ningún entierro como informaron algunos medios locales. Según corroboró la PNP, las zanjas cavadas por la FAP habían sido tapadas por la población que está en contra de que en esa zona se realicen inhumaciones.

“Respondí de esa forma porque me pareció una falta de respeto que nos digan que no hacemos nada por el distrito. Ese día un grupo de personas quisieron tomar la municipalidad y fueron hasta la casa del alcalde y por eso tenemos tres intervenidos. La situación es muy complicada. Se han enterrado ya siete personas en Reque y ocho en Monsefú. Los he instado a respetar el aislamiento voluntario y tener más humanidad por el dolor de los demás", declaró el teniente Agurto.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

