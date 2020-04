Unidad de Investigación

El avance del coronavirus en Loreto –una de las regiones más afectadas por la pandemia– ha alcanzado a un albergue de adultos mayores, ubicado en Iquitos. Seis ancianos están infectados de COVID-19, según confirmaron desde la Oficina Defensorial de Loreto y la Sociedad de Beneficencia Pública de Iquitos (SBPI) a El Comercio. Es el primer caso de un centro de atención residencial con contagiados en el país.

“Este es el primer caso [de un albergue de ancianos con coronavirus]. El problema que existió es la falta de pruebas en Loreto. No habían y por eso decidieron sacar solamente a las personas que tenían síntomas. Los que faltan [conocer sus resultados] están estables, pero también están aislados”, precisó Julián Soplín de la Oficina Defensorial de Loreto.

Pocas pruebas

El albergue San Francisco de Asís es un Centro de Atención Residencial de Personas Adultas Mayores y está administrado por la SBPI. Es uno de los más antiguos de Iquitos y acoge a 48 ancianos: el 60% de ellos están abandonados por sus parientes. Las visitas de familiares y amigos fueron canceladas desde que se inició el estado de emergencia, solo se han recibido donaciones.

La presidencia del directorio de la SBPI, Lilia Reyes, indicó a este Diario desde Loreto que una técnica de enfermería que atendía a los ancianos fue la primera infectada de COVID-19 dentro del albergue. Tras el fallecimiento de dos adultos mayores en las últimas semanas por problemas respiratorios, se generó la alerta de que la causa haya sido el coronavirus. Los exámenes, finalmente, dieron negativos. Sin embargo, un grupo de 14 ancianos presentaron síntomas desde el 15 de abril. “Solo se hicieron siete pruebas moleculares y seis han dado positivo”, precisó. Es decir, solo el 30% ha sido evaluado.

Un grupo de 14 ancianos presentaron síntomas de COVID-19 desde el 15 de abril. “Solo se hicieron siete pruebas moleculares y seis han dado positivo”, precisó Lilia Reyes, presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública Iquitos. Esta institución administra el albergue.

De las seis personas infectadas de COVID-19, dos están internadas en el Hospital Regional de Loreto. Son dos ancianas de 84 y 78 años. Ellas están siendo atendidas por personal que ha enviado el albergue debido a que el centro de salud “ha colapsado y no tiene médicos ni enfermeras”, según contó Reyes. “Cuando llegaron al hospital, tuvieron que estar en el pasadizo para que las atiendan”, señaló.

El resto –los otros cuatro– se encuentra en un pabellón aislado dentro del albergue y bajo los cuidados de médicos contratados por el mismo centro. Están estables y no han necesitado de oxígeno. Otro grupo de 32 ancianos también está aislado en un pabellón del centro por tener síntomas como tos y fiebre. Pero a ellos aún no les han hecho la prueba. “Nunca llegaron. Nos dicen que van a mandar, que no hay”, dijo Reyes.

Soplín y Reyes remarcaron a El Comercio que Iquitos “ha colapsado” por el avance del COVID-19. “Si tú preguntas cuántos muertos a diario hay, nadie puede decir cuántos. Los hospitales no dan abasto, el Samu no contesta, ya colapsó. Nuestra función es dar algún tipo de apoyo, pero nos desesperamos”, manifestó el funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Otro grupo de 32 ancianos también está aislado en un pabellón del centro por tener síntomas como tos y fiebre. Pero a ellos aún no les han hecho la prueba.

Sin UCI

La presidenta del directorio de la SBPI precisó que con su presupuesto ellos han contratado a personal médico –enfermeras, infectólogos– para atender a los ancianos que viven en el albergue San Francisco de Asís. Incluso han comprado balones de oxígeno. Señaló que desde el Ministerio de Salud solo les entregaron cinco mascarillas y diez guantes. La coordinación con el Ministerio de la Mujer (MIMP), órgano rector de los albergues, ha sido a través de la Dirección Nacional de Beneficencias Públicas.

Sin embargo, dijo Reyes, si alguno de los adultos mayores infectados o sospechosos necesite ser atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), deberán ser llevados a un hospital. “Nuestra principal preocupación es que los ancianos puedan complicarse. No tenemos ventiladores mecánicos y tendríamos que llevarlos al hospital. Pero ahí está colapsado y no hay ni ambulancia”, manifestó. Ese es su mayor temor.

El mayor temor en el albergue San Francisco de Asís es que uno de los ancianos infectados necesite ser atendido en UCI. "No tenemos ventiladores mecánicos y tendríamos que llevarlos al hospital. Pero ahí está colapsado y no hay ni ambulancia”, manifestó Lilia Reyes.

En conversación con este Diario, la viceministra de la Mujer, Cecilia Aldave, señaló que la situación en el albergue San Francisco de Asís “está controlada” y desde el MIMP se han tomado “todas las medidas de precaución” cuando conocieron de los casos. Indicó que, por ejemplo, han dado normativas para la contratación del personal.

La viceministra remarcó que el monitoreo remoto que está haciendo el MIMP es “responsable y no son solo llamadas”. “La mejor medida es el aislamiento social y no puedo mandar irresponsablemente a mis equipos”, agregó. Sobre la necesidad de gestionar el envío de más pruebas, Aldave respondió que “están gestionando” este pedido. “Iquitos está colapsado. Hay un problema muy serio. A pesar de eso, este centro está controlado”, sostuvo.

Más información

Hace algunos días, la Defensoría del Pueblo alertó que el 65% de los albergues para adultos mayores en el país no tiene protocolos ni implementos para combatir la pandemia. “Son una bomba de tiempo”, dijo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Iquitos es la segunda ciudad, después de Lima, con más médicos infectados de COVID-19. Registra 72 casos, según el Colegio Médico del Perú.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.