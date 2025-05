El área de las Líneas y Geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1994, abarca aproximadamente 450 km2 ubicados en la región Ica del Perú. Desde 1993 existe el Área Reservada, en territorio más extenso que abarca más de 5,600 km2. ubicados en las regiones de Ica y Ayacucho

La reducción, de 5 633.47 km² a 3,236 km² , es decir, del 42% del área, se hizo oficial el último miércoles a través de la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, publicada en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Este documento reemplaza el plano perimétrico de la reserva arqueológica definido hace más de dos décadas.

Aunque el área reservada fue declarada como tal en 1993, recién en el 2004 se delimitó el plano en un área de 5.633,47 km², en este territorio se ubica el sitio Líneas y geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana, en Palpa, cuya extensión aproximada es de 450 km². El polígono intangible total abarca cuatro provincias de los departamentos de Ica y Ayacucho, específicamente en los distritos de Santa Cruz, Rio Grande, Llipata y Palpa, ubicados en la provincia de Palpa; parte del distrito de Santiago en la provincia de Ica; los distritos de Changuillo, El Ingenio, Vista Alegre, Nazca y parte del distrito de Marcona, de provincia de Nazca; así como parte de los distritos de Ocaña, Leoncio Prado y Santa Lucia en la provincia de Lucanas, la región Ayacucho.

Ayer, durante una sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, realizada en Ica, el ministro Valencia Gibaja aseguró que el ajuste de la extensión estuvo avalo por “sesudos estudios por más de 20 años” y que no afecta el área inscrita como sitio del patrimonio mundial, reconocido por la Unesco desde 1994, ni su zona de amortiguamiento. “Estamos sincerando la información y se determinó que son aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados los que corresponden a la reserva arqueológica”, dijo.

Las declaraciones que inician este texto fueron brindadas horas después en una entrevista con RPP, en la que el ministro defendió el recorte al señalar que las dimensiones anteriores hacían complicado el monitoreo del área reservada ante actividades ilícitas, como la minería ilegal, o la implementación de un cerco. “El tamaño de Tumbes es un aproximado de 4.600 km2, valga decir que la reserva como estaba planteada originalmente era mucho más grande […] Tomamos medidas en la lucha contra la minería informal, pero justamente tomar acciones de monitoreo y vigilancia en un área que es más grande que el departamento de Tumbes es bastante difícil”, dijo. Este Diario solicitó al Ministerio de Cultura una entrevista, pero no respondieron hasta el cierre de esta nota.

Los intentos por reducir el área intangible iniciaron el año pasado. El 2 de abril de 2024, el Ministerio de Cultura, que en ese momento estaba a cargo de Leslie Urteaga, modificó un artículo clave en la Resolución Jefatural N.º 421 del 26 de junio de 1993, que declaraba la reserva arqueológica. En el artículo 1 de dicha norma se incluyó que las áreas dentro de la reserva que “carecen de contenido arqueológico” se zonificarán de acuerdo al uso del suelo del Plan de Gestión para el Patrimonio Cultural en el Territorio de Nasca y Palpa - 2015 y sus actualizaciones.

De hecho, esta supuesta ausencia de “evidencias arqueológicas relevantes” es otro de los sustentos del ministro para defender el recorte y la protección focalizada. Sin embargo, Pieter van Dalen Luna, decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, aclara que las investigaciones arqueológicas en la zona no han concluido y que se requiere más recursos para ampliar las áreas de estudio. “ Cada año se vienen descubriendo nuevos geoglifos, nuevas áreas arqueológicas y en vez de incrementarse el área intangible, el Ministerio de Cultura lo ha reducido considerablemente. Es totalmente falso que no hayan más hallazgos. El porcentaje total de sitios arqueológicos que están registrados y que se encuentran en la base de datos es apenas del 5% de lo real. El resto se encuentran abandonados, vienen siendo destruidos o no se investigan” , dijo a El Comercio.

En el 2024 se informó que 300 nuevos geoglifos fueron descubiertos gracias a trabajo conjunto entre la Universidad de Yamagata e IBM Research. (Fuente: Ministerio de Cultura)

El también docente e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos advierte que existen presiones para que se reduzcan los espacios protegidos.

“Hay interesados en que desaparezcan las zonas zonas arqueológicas, c omo la minería informal, la ampliación de los terrenos agrícolas, las granjas que se asientan en los rincones del valle ”, señaló el investigador.

Precisamente, hace más de 10 años, el plan de gestión de Nasca y Palpa que sustenta los cambios de zonificación ya e advertía la amenaza por la minería informal en la zona. “Las áreas arqueológicas de Palpa y Nazca se encuentran seriamente afectadas y amenazadas por derechos mineros en trámite, derechos mineros titulados, plantas de beneficio, canteras y otros, que constituyen un riesgo inminente a la integridad de la zona protegida, y una severa alteración del paisaje cultural en estudio y evaluación”, indica el documento del 2015.

El abogado César Ipenza, especialista en temas mineros y ambientales, también alerta que la minería informal de oro es una amenaza presente desde hace tiempo en la zona reservada y en áreas aledañas. “Incluso se han realizado acciones de interdicción en las zonas cercanas a las Líneas de Nazca. Hace semanas organizaciones mineras vienen pidiendo que se precise las zonas arqueológicas. No es casualidad, es un gobierno que cede a los pedidos de los mineros, desprotegiendo el patrimonio de todos los peruanos”, agregó a este Diario.

De hecho, hace apenas un mes, Celso Cajachagua, presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), uno de los gremios mas grandes de mineros informales, pidió una nueva delimitación geográfica de las zonas intangibles de las Líneas de Nazca para que “los mineros artesanales puedan iniciar el proceso de formalización de la mano de las entidades del Estado que correspondan”. “Toda la Poligonal de Nasca son 5.540 kilómetros cuadrados, ¿es arqueológico todo?, entonces Cusco no tendría ninguna edificación, no habría nada porque son restos históricos. Todo se debe hacer en función a la verdad”, dijo durante la II Audiencia Descentralizada de la Comisión de Energías y Minas del Congreso, realizada en Nazca. Precisamente estas declaraciones guardan relación con los argumentos presentados por el sector Cultura.