Un gran enigma siempre han sido para los especialistas, aquellos trazos que representan criaturas vivas, vegetales estilizados, seres fantásticos y figuras geométricas de varios kilómetros de longitud sobre la árida planicie costera del Perú. De esta forma es cómo reacciona la UNESCO entorno a esas Líneas de Nazca que hoy son noticia nuevamente tras hallazgo concretado por la Universidad de Yamagata gracias a la Inteligencia Artificial (IA), y resultados de proyecto de investigación compartidos a continuación.

Corría el año de 1994, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo inscribió como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y hoy más de 30 años después es objeto de estudio mediante el cual ha logrado resolverse un misterio arqueológico de 2 mil años.

Al respecto, resulta importante destacar que la prestigiosa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha admitido publicar artículo de investigación a cargo del Instituto Nasca de la Universidad de Yamagata e IBM Research, resaltando así la importancia de la IA para acelerar descubrimientos que en este caso puntual ha permitido “identificar 303 nuevos geoglifos con un trabajo de campo de seis meses”.

Más de 300 nuevos geoglifos son descubiertos en las Líneas de Nazca gracias a trabajo conjunto entre la Universidad de Yamagata e IBM Research. (Fuente: Ministerio de Cultura)

“Nuestro análisis, enormemente mejorado, de los geoglifos figurativos de tipo relieve revela que difieren de los geoglifos figurativos de tipo línea más allá de su estilo y tamaño”, se alcanza a leer mediante PNAS como revista científica donde además figuran expuestos otros detalles entorno a tan trascendental hallazgo sobre declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO.

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS 303 GEOGLIFOS IDENTIFICADOS POR LA IA EN LAS LÍNEAS DE NAZCA

La IA analizó una “ vasta cantidad de datos de imágenes geoespaciales producidas desde aviones para identificar áreas prioritarias de probables geoglifos para estudios de campo ”.

”. El hallazgo y documentación de “303 nuevos geoglifos figurativos en sólo seis meses” representa un “aumento de 16 veces en la tasa de descubrimientos mediante el uso de la IA de IBM”.

Las Líneas de Nazca peruanas intervenidas por la Universidad de Yamagata mediante el uso de IA. (Fuente: Ministerio de Cultura)

“El conjunto de datos significativamente mejorado de geoglifos figurativos de tipo relieve revela que difieren de los geoglifos figurativos de tipo línea más allá de su estilo, tamaño y distribución espacial”.

“Los geoglifos de tipo línea y los de tipo relieve también difieren en los motivos que representan y en sus asociaciones espaciales: unos con las redes de geoglifos lineales y trapezoidales (en el caso de los de tipo línea) y otros con senderos sinuosos (los de tipo relieve)”.

Como antecedentes, el Instituto Nasca de la Universidad de Yamagata mediante comunicado de prensa compartido el 23 de setiembre de 2024, recuerda que los geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana fueron creados hace al menos 2.000 años, y descubiertos en la década de 1920, habiéndose identificado hasta la fecha un total de 430 figuras de forma zoomorfas, antropomorfas, fitomorfas, y geométricas figurativas que representan animales, plantas, laberintos y meandros.

“Utilizando tecnología de teledetección (satélites, aviones, drones), 318 de estas figuras fueron descubiertas por el Instituto Nasca de la Universidad de Yamagata”, terminan haciendo hincapié también sin dejar de puntualizar en la dificultad que representa inspeccionar la vasta zona iqueña de 400 kilómetros cuadrados, recorriéndola a pie, y he ahí donde las más avanzadas tecnologías de IA facilitan la tarea para acelerar investigación realizada gracias a alianza con IBM Research.