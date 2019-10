Lobitos (Piura) era, hasta hace poco, un balneario apacible, famoso por sus olas y por la afluencia de surfistas de diversas partes del mundo. Sin embargo, la última semana los vecinos han comenzado a reportar varios robos en la playa y en el pueblo. Una de las víctimas fue María Chong Shing, empresaria del sector turismo, quien sufrió el incendio de su vehículo la madrugada del último jueves en su propia vivienda de playa.

Según la denuncia, dos delincuentes llegaron encapuchados a su vivienda en la madrugada del último jueves e hicieron estallar bombas molotov. “El ruido nos despertó a mí y a mi esposo. Corrí a la terraza y vi cómo mi carro se estaba incendiando. Dos hombres encapuchados huían en una motocicleta hacia la parte alta de Lobitos”, contó la víctima del vehículo de placa P1G-172 a El Comercio.

En el distrito de Lobitos, provincia de Talara, no hay una comisaría, y los ciudadanos se sienten desprotegidos porque las cámaras de videovigilancia en este distrito tampoco funcionan. Así lo hicieron saber el último viernes en una reunión del comité distrital de seguridad ciudadana, donde estuvieron presentes las autoridades.

-Los últimos robos-

En dicha reunión, el poblador Luis Borrero contó que sufrió el robo en su hotel de varios trajes de surfistas. Roberto Herrera también denunció que le robaron documentos y tarjetas de su combi de placa A1-J620, en el muelle de Lobitos. Del mismo modo, José Antonio Sanguesa, dijo que “a una cuadra del palacio municipal hay venta de droga sin que las autoridades hagan algo”.

Los pobladores dijeron que el teléfono de Whatsapp de Serenazgo no funciona y no tienen a quien recurrir ante los constantes asaltos y robos. Por eso han exigido proyectos de seguridad ciudadana al municipio que, a dos meses de terminar el año, solo ha ejecutado el 24% de su presupuesto asignado, que asciende a S/ 12 millones 145 mil 254.

Entre los proyectos que tiene pendientes está municipalidad destaca la creación y equipamiento para la comisaría del distrito. Cuenta con S/ 120 mil, pero el avance es de 0% de acuerdo al portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, el proyecto de mejoramiento de seguridad ciudadana, que tiene un presupuesto de S/ 1 millón 200 mil, solo ha avanzado 7%.

Chong Shing dijo a este Diario que días antes del incendio de su vehículo fue al municipio de Lobitos a pedir información sobre los proyectos del municipio a favor de la comunidad y del personal contratado. “Aquí están pasando cosas raras, contrataciones que no se ajustan a los perfiles requeridos. No descarto que el atentado contra mi casa tenga algo que ver con estos pedidos de información que he hecho”, comentó.