Reto Ruralia 2025: 8 ganadores recibirán fondos no reembolsables para potenciarse

En una jornada que reunió a líderes educativos, representantes del sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil, se realizó el evento de premiación del Reto Ruralia 2025, la cuarta edición de la aceleradora de educación rural impulsada por el movimiento empresarial Es Hoy.

Esta iniciativa, que reafirma su compromiso con la transformación educativa en las zonas rurales del país y la articulación de actores del ecosistema rural, tiene como objetivo el fortalecimiento de intervenciones educativas innovadoras en comunidades rurales para incrementar su impacto. En su cuarta edición ha logrado consolidarse como un espacio que potencia proyectos y contribuye al cierre de brechas en el aprendizaje de estudiantes en contextos alejados.

Desde el 2022 han participado un total de 400 intervenciones, se han premiado 24 iniciativas y se han reconocido 7 empresas.

“A la fecha, a través de cuatro procesos de convocatoria nacional, el Reto Ruralia ha beneficiado indirectamente a cerca de 2 millones de personas mediante más de 400 intervenciones educativas en territorios rurales”, precisó Verónica Sifuentes, gerente general de Es Hoy.

El evento contó con la presencia de autoridades educativas como Jaime Saavedra, quien participó de manera virtual desde Estados Unidos, y Flor Pablo, además de representantes de organizaciones ganadoras y aliados del ecosistema educativo rural.

“En el Perú casi el 20% de jóvenes no culmina la secundaria, y millones de niños y jóvenes no están aprendiendo lo que necesitan para prosperar, para tener oportunidades, para elegir su futuro (…) Este reconocimiento no solo es un premio, es un testimonio al compromiso, la creatividad y sobre todo la persistencia de equipos que han decidido trabajar por el Perú y ahí justamente donde más se necesita”, sostuvo Jaime Saavedra, director Global de Educación del Banco Mundial y exministro de Educación.

Ganadores del Reto Ruralia 2025

En esta última edición, 8 iniciativas fueron seleccionadas como ganadoras del Reto Ruralia 2025, tras un riguroso proceso de evaluación que consideró pertinencia, innovación y potencial de escalamiento en educación rural.

Estos proyectos abordarán distintas temáticas educativas, desde la nivelación de aprendizajes hasta el fortalecimiento socioemocional, y operan en diversas regiones del país, incluyendo Tumbes, Áncash, Huancavelica, Loreto y Madre de Dios. Las organizaciones ganadoras son:

1. Tejiendo Futuros (DyA): enfocado en la nivelación acelerada y fortalecimiento de comunicación y matemáticas en primaria y secundaria.

2. Academia Juvenil Huaripampa (Enseña Perú): acompañamiento educativo y vocacional para adolescentes rurales.

3. Mate Raymi, matemáticas divertidas (IPA): educación radial interactiva con enfoque intercultural y bilingüe.

4. Formación en Gobernanza y Vocería Mujer Indígena (ORPIO) : capacitación en liderazgo y vocería para mujeres indígenas.

5. ESI-C: Escuelas y comunidad por el bienestar adolescente (PROMSEX) : educación sexual comunitaria y apoyo socioemocional.

6. EduCashu (San Diego Zoo Wildlife Alliance Peru) : educación intercultural y ambiental con aprendizaje vivencial.

7. TransformaED Rural – Pangoa (Transforma): fortalecimiento del aprendizaje inicial mediante acompañamiento docente digital.

8. PREPA RURAL: Puente al Futuro (Victor’s Vision) : tutorías académicas y vocacionales para adolescentes rurales.

Cada una de estas iniciativas accede al programa Acelera Ruralia, el cual incluye mentorías, asesoría técnica especializada y un fondo no reembolsable de 600 mil soles para potenciar su impacto en las comunidades rurales.