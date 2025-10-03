Una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), cuya inversión superior a los S/ 155 millones beneficiará a más de 293 mil ciudadanos, fue inaugurada en el distrito de Calana, Tacna, por el Ministerio de Vivienda.

Equipada con cuatro módulos de tratamiento (mezcla rápida, floculación, sedimentación y filtración), podrá mantener un suministro continuo durante el mantenimiento de cualquiera de ellos, garantizando que su calidad final cumpla con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y normativa nacional.

Actualmente, atraviesa su fase de puesta en marcha, denominada operación asistida, un periodo fundamental para garantizar una correcta ejecución de sus procesos.

Adicionalmente, la infraestructura combina tecnología convencional y automatizada y fue concebida para manejar un caudal de 600 litros por segundo.

Planta de Tratamiento de Agua Potable

El proyecto incluye más de cuatro kilómetros de línea de conducción, sistemas de cloración y cámaras de regulación, además de una planta de tratamiento de lodos con treinta lechos de secado. Toda esta nueva infraestructura reemplazará a la antigua PTAP Calana, que cuenta con más de cincuenta años y será sometida a reestructuración.

“Esta planta ahora es un ejemplo a nivel nacional de cómo se debe tratar el agua potable”, dijo el titular de Vivienda, Durich Whittembury.

Un componente principal es el moderno sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), que permite operar y monitorear la planta de forma automatizada y remota. Este sistema recopila datos en tiempo real, optimiza el uso de insumos químicos y energía, y asegura altos niveles de confiabilidad y calidad del servicio.

Con esta obra, Tacna podrá ampliar la cobertura de agua potable hasta 18 horas diarias en la ciudad de Tacna y sectores aledaños como Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Pocollay, fortaleciendo la seguridad hídrica del sector.

A su vez, el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció el inicio de las obras para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

