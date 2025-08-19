Una joven madre de familia murió asesinada de 18 puñaladas dentro de su vivienda en el conjunto habitacional Alfonso Ugarte, distrito Gregorio Albarracín, en Tacna. Luego del crimen, el lugar fue quemado para borrar aparentemente evidencias.

Buenos Días Perú indicó que se trata de Rosario Romero Flores, de 30 años, y madre de un menor de 13 años. Ella trabajaba en una entidad bancaria. Peritos de criminalística la encontraron casi calcinada y sin sus prendas de vestir de la cintura para abajo.

También se hicieron presentes el Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar y sofocar el fuego que se extendió hasta la sala y cocina.

El matinal sostuvo que Enrique Wasasquich, coronel y jefe de la Divincri Tacna, confirmó que ya hay un detenido identificado como Rafael Espesu. Tras ser interrogado, las autoridades detectaron serias contradicciones, reforzando sospechas en su contra. Además, el alto mando precisó que hay otros dos implicados.

Familiares reclaman justicia

Desde la dependencia policial, familiares y amigos con pancartas reclamaron justicia en nombre de Romero Flores. Alegaron que se trata de un feminicidio que no debe quedar impune.

En tanto, la Fiscalía de Tacna continúa con las investigaciones y recolectando testimonios que puedan dar luz sobre exactamente qué ocurrió con la joven asesinada y así dar con los responsables.

Feminicidios en Perú

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, se registra un incremento de los casos de feminicidio y de desaparición de mujeres adultas, niñas y adolescentes durante el primer semestre de este 2025.

Solo en feminicidios, la cifra reportada hasta junio último fue de 78 casos, lo que representó un 11.4 % más a la reportada en el mismo periodo del año pasado, en que se registraron 70 casos. Además, en la primera mitad de 2025, marzo fue el mes con más feminicidios, con 16 casos.