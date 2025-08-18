Se reportó sismo de 5.1 en el distrito de Aplao, en la provincia de Castilla, en Arequipa. (Foto: Captura/Google Maps)
Se reportó sismo de 5.1 en el distrito de Aplao, en la provincia de Castilla, en Arequipa. (Foto: Captura/Google Maps)
La mañana de este lunes 18 de agosto se registró un nuevo en . La magnitud fue de 5,1 y tuvo una profundidad de 112 kilómetros y 18 kilómetros al oeste del distrito de Aplao, Castilla.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:47 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado III.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por , estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

