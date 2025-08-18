La mañana de este lunes 18 de agosto se registró un nuevo sismo en Arequipa. La magnitud fue de 5,1 y tuvo una profundidad de 112 kilómetros y 18 kilómetros al oeste del distrito de Aplao, Castilla.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:47 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0545

Fecha y Hora Local: 18/08/2025 07:47:03

Magnitud: 5.1

Profundidad: 112km

Latitud: -16.06

Longitud: -72.66

Intensidad: III Aplao

Referencia: 18 km al O de Aplao, Castilla - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 18, 2025

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.