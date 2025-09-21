En el marco de las celebraciones por el triunfo en el Mundial de Desayunos, donde el pan con chicharrón superó a la arepa reina pepiada de Venezuela, los peruanos celebraron con ingenio en distintas regiones del país, regalando y compartiendo este tradicional platillo. Por su parte, con el objetivo de destacar la importancia de este producto en la economía nacional, el Ministerio de la Producción (Produce) reveló que la venta de este clásico peruano generan aproximadamente S/ 244 millones al año, lo que equivale al 0,02 % del Producto Interno Bruto (PIB). En ese contexto, una importante región del país se caracteriza por consumir hasta 7 veces más chicharrón frente a los demás, generando el asombro de los internautas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SE CONSUME MÁS CHICHARRÓN, SEGÚN PRODUCE?

El chicharrón, que se caracteriza por ser jugoso, crocante y delicioso, se ha consolidado como una de las carnes más consumidas en el país, formando parte de la tradición gastronómica de miles de familias peruanas, tanto en el desayuno como en el lonche. Por ello, en medio de las celebraciones por el Mundial de Desayunos, el Ministerio de la Producción (Produce) informó que Ucayali se ubica como la primera región del país en consumo de chicharrón, con un promedio de 35 kilos por persona durante 2024. En el listado le sigue Tacna con 15 kilos, Ayacucho con 12 kilos y Madre de Dios con 9 kilos.

En cuanto al consumo mensual por hogar que realizan los peruanos, según el Observatorio PRODUCEmpresarial del Ministerio de la Producción, una vez más la región Ucayali lidera el ranking con un gasto promedio de S/ 83, seguida por Tacna (S/ 70), Madre de Dios (S/ 69) y Ayacucho (S/ 60). De esta manera, se espera que este 2025 la cifra pueda aumentar debido a la popularidad que obtuvo el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos. Cabe mencionar que Lima cuenta con la mayor cantidad de restaurantes formales especializados en chicharronerías, con un total de 730 locales, lo que equivale al 40 % de la oferta a nivel nacional.

¿CÓMO REACCIONÓ IBAI LLANOS TRAS PROBAR POR PRIMERA VEZ EL PAN CON CHICHARRÓN?

Luego de que el pan con chicharrón se corone campeón de la primera edición del Mundial de Desayunos, el español Ibai Llanos, organizador de este evento digital, cumplió su promesa al probar este desayuno nacional. A través de sus plataformas oficiales, el reconocido streamer inició con entusiasmo la descripción de los productos que lo conforman, por lo que no pudo ocultar su emoción al momento de probarlos. Inclusive, no dudó en mencionar que tiene planeado visitar el Perú para probar el pan con chicharrón, desayuno que lo tildó como “perfecta”.

“Fijaos en el pancito con chicharrón que me han preparado... Aquí está el camote, una barbaridad. Hay que decirlo: los peruanos son muy buenos. Esto de desayuno, hombre, con esto vas a trabajar con ganas y con energía. Nunca había comido chicharrón. Es normal que haya ganado el mundial. Creo que hay grandes desayunos en el mundo, pero esto es una auténtica delicia. Es un 10 de 10 de manual. Una combinación perfecta. Tengo que ir y probarlo allá. Ese es el siguiente paso. No queréis perderos mis aventuras por Perú, que espero ir este año”, sostuvo Ibai.