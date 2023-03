Un nuevo caso de inseguridad ciudadana se registró en Trujillo después que una comerciante sufriera el robo de S/ 81.500 tras ser interceptada por dos hampones, quienes la golpearon para arrebatarle su cartera donde llevaba todo el dinero.

De acuerdo a las imágenes, la víctima fue golpeada con una pistola y arrastrada por los delincuentes que tenían como único objetivo la cuantiosa suma de dinero que había retirado de varias entidades bancarias.

“Yo me aferré al bolso y ellos me tiraron al suelo, me pegaron, me maltrataron”, dijo Lucila Rondo a América Noticias.

Arrastran a mujer para robarle más de 80 mil soles

Tras conseguir el botín, los ladrones huyeron a bordo de dos motos mientras que la afectada intentaba ponerse de pie para evitar que estos sujetos se llevaran el dinero que iba a utilizar para invertir en su negocio de librería.

“Nosotros somos personas que trabajamos y movemos al país. Nos sacamos la mugre trabajando para ganar un sol para sacar adelante a nuestra familia. Esta gente viene y fácilmente se sirve”, lamentó la víctima.

El asalto ocurrió frente a una comisaría en el distrito de La Esperanza, pero los agentes PNP no le brindaron la atención correspondiente porque al ser “un monto mayor” debe acudir a la Dirincri Norte, denunció.

Lucila Rondo espera que las imágenes registradas por la cámara de seguridad de su negocio ayuden a identificar y capturar a los hampones, además solicitó la comprensión de los bancos para devolver el dinero que nunca utilizó.

